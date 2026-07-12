Rescatan dos cadáveres con signos de violencia tras el desembarco de una patera en Carboneras (Almería)

Playa del Corral de Carboneras (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

CARBONERAS (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Los servicios de emergencia han recuperado los cuerpos sin vida de dos personas con aparentes signos de violencia tras el desembarco de una patera durante la madrugada de este domingo en la playa del Corral de Carboneras (Almería), donde se ha localizado a otros diez migrantes de origen norteafricano.

Fuentes de la Guardia Civil y otras próximas al operativo han confirmado a Europa Press la llegada de una patera sobre las 5,15 horas, por lo que el 112 recibió varios avisos en los que se alertaba del desembarco de entre "50 o 60 personas", próxima a la antigua fábrica de cemento.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil, Policía Local de Carboneras, Cruz Roja y 061, que se han desplazado hasta la zona donde han comprobado la existencia de dos cadáveres que han tenido que ser recuperados del mar.

Conforme a la investigación preliminar, los cadáveres de los fallecidos mostraban signos de violencia, si bien las autoridades han apuntado que será la autopsia la que confirme las causas concretas de la muerte.

De otro lado, la embarcación en la que viajaban los inmigrantes han vuelto mar adentro después de producir el desembarco cerca de la línea de costa, con lo que los ocupantes de la patera se han adentrado tierra adentro, con lo que a su mayoría se le ha perdido la pista.