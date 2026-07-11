Responsable de Interior entiende que la Junta atendió a "criterios objetivos" para actuar ante el incendio de Almería

Imagen del Puesto de Mando Avanzado establecido en Turre (Almería) por el incendio de Los Gallardos. A 11 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). Visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos (Almería) del ministro de Presiden - Europa Press

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha considerado este sábado que "la dirección de la emergencia" generada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), en manos de la Junta de Andalucía, "tenía todos los datos objetivos para tomar las decisiones más adecuadas que garanticen la seguridad de las personas" en los primeros momentos tras originarse el fuego que ha dejado al menos doce personas fallecidas.

En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, Virginia Barcones se ha pronunciado así al ser preguntada por la decisión de la Junta de no enviar mensajes de la aplicación 'Es-Alert' a la población del lugar afectado por el incendio, algo que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, criticó este pasado viernes desde su cuenta en la red 'X'.

Virginia Barcones, que este sábado se ha desplazado al puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) por este incendio acompañando al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que ese tipo de decisiones están "en el ámbito técnico", donde entiende que se "sopesaron todos los criterios objetivos y, por lo tanto, tomaron las decisiones que consideraron más convenientes conforme al plan" de emergencias.

"Considero que la dirección de la emergencia tenía todos esos criterios objetivos, toda la información para poder ir en los distintos núcleos de población" afectados por el incendio, con "edificaciones aisladas, tomando las medidas oportunas, que no tienen por qué ser globales cuando hay un perímetro tan amplio, sino que tienen que ser específicas para garantizar la seguridad de las personas, dar las instrucciones oportunas y el resto de intervinientes ejecutarlas, conforme han sido determinadas por quien está dirigiendo la emergencia", ha agregado.

A la pregunta de si cree que "hay margen para mejorar la coordinación entre alertas masivas, avisos locales y evacuaciones físicas", Virginia Barcones ha respondido que "el Sistema Nacional de Protección Civil, el conjunto de intervinientes en una emergencia, están en un proceso continuo de evaluación y mejora", y "ante cualquier emergencia", el conjunto del sistema debe "ir aprendiendo de todo lo que ocurre para la mejor toma de decisiones".

Además, la responsable de Protección Civil ha aludido a la "emergencia climática" actual que "trae riesgos extremos" y, en el caso de los incendios, "comportamientos hasta ahora desconocidos para los intervinientes, para quien está dirigiendo la emergencia".

Así, ha apuntado que en el caso concreto del incendio de Los Gallardos, habrá que "analizar, una vez finalizado", un elemento como es "la velocidad de la propagación" del fuego, que fue en su inicio "muy superior a la propia velocidad del viento".

"Esta es la emergencia climática, una emergencia climática que mata, que cada vez nos pone frente a mayores peligros, de mayor repetición, de mayor virulencia, con comportamientos del fuego que los operativos que llevan décadas interviniendo no habían conocido con tal intensidad hasta este momento", ha comentado Virginia Barcones.