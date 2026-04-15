El Rey Felipe VI asiste este jueves a una demostración de fuerza futura del Ejército de Tierra en Viator (Almería)

Unidades del Centro de Fuerza Futura del ET realizan una demostración de empleo de capacidades diferenciales en un supuesto táctico donde se muestra la aplicación tecnológica en su desarrollo. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI va a asistir este jueves a una demostración táctica de fuerza futura dentro de la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, organizada por el Centro de Fuerza Futura 2035 de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, con la colaboración de la Brigada Rey Alfonso XIII II de la Legión con base en Viator (Almería).

El monarca se va a desplazar hasta la base militar para comprobar de primera mano la muestra enmarcada en el proceso de modernización hacia la denominada Fuerza 35, de modo que el Ejército de Tierra hará una exhibición en el Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor' como parte de la campaña que arrancó el pasado 7 de abril y finalizará este viernes.

La campaña da la posibilidad de experimentar con diversas capacidades, de modo que las nuevas tecnologías se muestran predominantes para adaptarse a los actuales y futuros campos de batalla.

Así, más de una treintena de compañías nacionales participan en esta edición para aportar tecnologías y sistemas seleccionados por el Ejército, en una colaboración que permite "identificar soluciones viables, orientar desarrollos futuros y fomentar una respuesta más rápida ante las necesidades de la fuerza".

El evento se ha concebido como una oportunidad de experimentación al servicio de la transformación del Ejército de Tierra en el que han participado unidades militares, empresas, centros tecnológicos y universidades, en un entorno concebido para comprobar en condiciones realistas la utilidad, integración y madurez de nuevas capacidades de interés para la fuerza del futuro.

El Ejército de Tierra ha organizado su proceso de transformación en tres fases --conceptual, experimentación e implementación--, con un horizonte temporal de casi diez años, de 2026 a 2035.

Este año toca el hito de la Fuerza Posible, en la que ya se incorporan nuevas capacidades y programas relevantes. En 2030 el horizonte es la Fuerza Avanzada, más próxima al modelo final y dotada con tecnologías de generaciones más avanzadas y capacidades modernizadas.

El Rey ya asistió en mayo de 2021 a Viator, a una demostración por parte del Grupo de Combate Experimental así como otros programas clave, como el vehículo de combate sobre ruedas 8x8.