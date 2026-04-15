Montero defiende "dignificar las condiciones" del sector primario y se reconozca su aportación a la riqueza andaluza

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en una visita a la cooperativa Horticultores El Torcal de Antequera (Málaga). - PSOE-A

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha apostado por que se le reconozca al sector primario "su aportación a la riqueza andaluza" y ha defendido el ser "capaces de dignificar las condiciones de los productores, de los agricultores", y garantizar el relevo generacional.

Así, Montero ha incidido en la importancia de "la capacidad de que gente joven elija trabajar en el campo, porque es el mejor futuro que podemos tener" y escojan este sector "porque sepan que se aleja de esas condiciones precarias que tenían sus padres, sus madres; que ya se les reconocen derechos y la tecnología les facilita el que su trabajo se desarrolle en las mejores condiciones posibles".

En declaraciones a los periodistas en Antequera (Málaga), en una visita a la cooperativa Horticultores El Torcal, la candidata socialista ha querido poner de manifiesto "la importancia de la apuesta por el campo, por el sector primario, un sector que nos dio de comer en los peores momentos de la pandemia".

Un sector, ha dicho, "que está permanentemente viendo cómo es capaz de ofrecer calidad en todos los productos que se producen en Andalucía, y que están sujetos permanentemente a esto que venimos a llamar inclemencias del tiempo, pero que en los últimos tiempos no es más que el reflejo de este cambio climático que algunos niegan y que estamos experimentando en primera persona en la región".

Montero ha señalado que para los socialistas ha sido "muy importante ser capaces de reconocer la cadena alimentaria para que no haya ningún agricultor que tenga que producir a pérdida y, por tanto, se pueda recompensar de forma adecuada el trabajo que se hace en el sector primario, tan importante para la calidad de vida del conjunto de los andaluces".

Asimismo, ha subrayado que "los productos andaluces, los que salen de nuestra tierra, son productos que tienen una marca muy reconocida en el mercado internacional en donde por supuesto se valora de forma muy clara la manera en que tenemos de ejercer nuestra agricultura la utilización de productos con tanta mesura que se hace en Andalucía y por otra parte los controles sanitarios, fitosanitarios, a los que se someten cualquier producto que sale de esta tierra".

También ha recordado que los agricultores han expresado "las dificultades que tienen por las inclemencias del tiempo, en un momento determinado tuvieron sequía, posteriormente vivieron inundaciones muy importantes" y ha asegurado que les han trasladado "que ha sido fundamental todas las ayudas que el Gobierno puso en marcha para conseguir que no hubiera un parón en la producción agrícola, que no hubiera despido de trabajadores, sino que se continuara".

