Candidatos del PSOE de Córdoba y Jaén apoyan a la plataforma que reclama la conversión en autovía de la A-306

Candidatos del PSOE de Córdoba y Jaén apoyan en el Parlamento andaluz a la plataforma que reclama la conversión en autovía de la A-306. - PSOE

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos por el PSOE por Córdoba y Jaén al Parlamento andaluz de cara al 17M Esteban Morales y Víctor Torres, respectivamente, han apoyado este miércoles en Sevilla, en la Cámara autonómica, a los miembros de la Plataforma Ciudadana para la Conversión en Autovía de la A-306 entre El Carpio (Córdoba) y Torredonjimeno (Jaén) que han recogido 18.000 firmas, de vecinos de las comarcas del Alto Guadalquivir en Córdoba y de Martos y Torredonjimeno en Jaén, para reclamar dicha conversión, que fue una promesa del "hoy presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en la precampaña electoral de 2018 y que, tras ocho años de gobierno, no ha cumplido".

Según ha informado el PSOE en una nota, el candidato socialista cordobés Esteban Morales ha afirmado que esta reivindicación ciudadana persigue "reducir la fractura sanitaria en los desplazamientos a chares y hospitales por carretera, acercar la formación universitaria para nuestra juventud, y rentabilizar nuestros recursos y productos con seguridad y con rapidez".

A juicio de Morales, "no se puede permitir que un año más carguemos con este olvido del Partido Popular, que, pese a haber tenido el mayor presupuesto de la Junta de Andalucía de la historia, ha abandonado a los vecinos y a alcaldes de los municipios afectados, que están reivindicando esta infraestructura histórica".

Se trata, según ha explicado, de lograr "un derecho que tienen la mayoría de los andaluces, una autovía que conecte sus provincias y que garantice la sanidad, educación y el desarrollo económico a las comarcas afectadas". Por ello, Morales ha pedido que "estas 18.000 firmas presentadas hoy en el registro del Parlamento andaluz sirvan para que el 17 de mayo, en la cita electoral, tengamos la oportunidad de cambiar este olvido".

Por su parte, el candidato del PSOE por Jaén Víctor Torres ha señalado que "en 2018 se produjo la gran estafa del Partido Popular y de Moreno a las comarcas de Martos, Torredonjimeno y del Alto Guadalquivir, cuando se hicieron una foto en esta misma carretera diciendo que de forma inmediata se iniciaría la construcción de la autovía".

Torres ha lamentado que, sin embargo, "han pasado ocho años con Moreno presidiendo la Junta de Andalucía y lo único que hemos visto es cómo nos engañaron y mintieron, cambiando la promesa de la autovía por un agravio más a las provincias de Jaén y Córdoba". El socialista jiennense ha alegado, además, que los 15 kilómetros de parcheo de la A-306 "son hoy en día más peligrosos que antes de su rehabilitación, y los 17 millones de euros empleados han sido dilapidados".

Finalmente, la socialista cordobesa Desirée Benavides ha asegurado que la falta de autovía "tiene aislados a pueblos de ambas provincias, en el caso de Córdoba los de El Carpio, Bujalance, Valenzuela y Cañete, y frena el desarrollo económico, el productivo y el industrial de los municipios de las comarcas por donde discurre la A-306". Benavides ha lamentado que no hayan acudido al acto de entrega de firmas de la Plataforma los alcaldes del PP, para "exigir" que la futura autovía "sea una prioridad" de cara al 17M.