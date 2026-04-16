El Rey Felipe VI conoce en Viator (Almería) la fuerza futura del Ejército con drones, robots y guerra electrónica

El Rey Felipe VI escucha las explicaciones sobre uno de los sistemas no tripulados mostrados en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, en Viator (Almería). - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

VIATOR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha visitado este jueves en la base militar de Viator (Almería) la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, donde ha conocido de primera mano el uso de drones, vehículos terrestres no tripulados (UGV), sistemas contra aeronaves no tripuladas (UAS), herramientas de guerra electrónica y nuevos modelos de mando y control con los que el Ejército ensaya la transformación de la Fuerza 35.

La campaña, cuyos trabajos de campo comenzaron el pasado 7 de abril y finalizan este jueves, está impulsada y organizada por el Centro de Fuerza Futura, encuadrado en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. La base de Viator acoge esta programa, en la que la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión actúa como brigada experimental y unidad de referencia para una parte relevante de este esfuerzo.

La visita del monarca se ha prolongado durante alrededor de tres horas, entre las 10,00 y las 13,00 horas, tiempo en el que se ha desplazado por distintos puntos del campo de maniobras y ha asistido a explicaciones técnicas y supuestos tácticos sobre el terreno.

Durante el recorrido, Felipe VI ha podido observar el planteamiento de un campo de batalla cada vez más tecnificado, con un peso creciente de la robotización, la conectividad, la protección frente a amenazas aéreas y la rapidez en la toma de decisiones.

En las distintas estaciones se ha incidido en la idea de crear un "campo de batalla transparente" y en la adaptación de capacidades a escenarios cada vez más complejos y exigentes. En ese marco, 2026 se fija como horizonte de la Fuerza Posible, 2030 como el de la Fuerza Avanzada y 2035 como el de la Fuerza de Ventaja.

DRONES, ROBOTS Y GUERRA ELECTRÓNICA

A lo largo de la jornada, el Rey ha recorrido diversas estaciones en las que el Ejército de Tierra evalúa sistemas autónomos no tripulados, tanto aéreos como terrestres, aportados en su mayor parte por la industria nacional. La campaña reúne UAS y UGV con finalidades como la vigilancia y reconocimiento, el apoyo logístico, las acciones de ataque, las municiones merodeadoras y las soluciones de guerra electrónica y conectividad.

En este sentido, el comandante Joaquín Peralta, analista del Centro de Fuerza Futura, ha explicado ante los medios que estas campañas "no son una exposición o una feria de armamento", sino "ejercicios de experimentación" en los que se integran sistemas aportados por la industria nacional en las unidades de combate.

Entre los espacios visitados ha figurado el puesto de mando y guerra electrónica, desde el que se ha mostrado la conectividad de los medios desplegados y su integración en un mismo entorno de mando y control.

La visita también ha incluido áreas centradas en los UGV o sistemas terrestres no tripulados, con plataformas para apoyo logístico, apertura de brechas y otros cometidos multipropósito, así como demostraciones y explicaciones sobre la defensa frente a la amenaza UAS, una de las prioridades del Ejército en esta campaña.

Además, en primera línea se han mostrado medios pasivos de detección, sistemas inhibidores de frecuencia, drones de reconocimiento y vigilancia, sistemas logísticos no tripulados y drones FPV --de pilotaje con visión remota-- de ataque.

El desplazamiento del monarca a Viator ha supuesto, además, su regreso a estas instalaciones casi cinco años después de que asistiera, en mayo de 2021, a una demostración del Grupo de Combate Experimental y de otros programas, como el vehículo de combate sobre ruedas 8x8.

MÁS DE 30 EMPRESAS PARA "ACELERAR" CAPACIDADES

La Campaña de Experimentación Táctica 2026 reúne a más de 30 empresas nacionales de defensa, entre 'startups', pymes y grandes corporaciones, que han aportado materiales seleccionados por el Ejército, con participación, entre otras, de Indra, GMV, Armmo, UAV Works y Arquimea.

Según se ha expuesto durante la presentación, la campaña busca evaluar la madurez de los medios para acelerar su eventual incorporación, contribuir a la mejora de la industria de defensa, alinear este proceso con dinámicas de la OTAN y promover una nueva cultura operativa en el marco de la transformación del Ejército.

Peralta ha señalado que estos ejercicios buscan "valorar el estado de madurez de los sistemas" para comprobar si pueden integrarse en las unidades y ayudar a las empresas a desarrollar aquellos productos que todavía no están "suficientemente maduros". Como novedad en esta tercera edición, ha añadido, no solo se evalúa el sistema, sino también su empleo operativo con unidades militares.

En esa misma línea, el mando ha destacado el peso de las compañías nacionales, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, y ha subrayado "la gran agilidad que tienen las empresas nacionales en responder a las necesidades" que les transmite el Ejército, además del retorno que reciben con la evaluación operativa sobre el terreno.

UNA TRANSFORMACIÓN "CONTINUA"

Durante la atención a los medios, Peralta ha incidido en que la transformación "es continua" y ha advertido de que "no va a acabar nunca". "Si paramos de transformarnos y de pensar en qué vamos a necesitar para el futuro, relativamente nos estamos yendo hacia atrás", ha expresado.

El comandante también ha remarcado el peso de la inteligencia artificial (IA) en este proceso al asegurar que "está presente en todos los sistemas" y que actúa como "un multiplicador de la capacidad" de esos medios.

Según ha explicado, todo ello forma parte de un "cambio de mentalidad" con el que el Ejército busca acelerar la incorporación de capacidades útiles, reducir la exposición del personal militar y aumentar la eficacia mediante medios robotizados, sistemas autónomos y una mayor integración.