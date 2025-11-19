Sánchez afea a Feijóo sus "cero respuestas" a la corrupción tras la detención del presidente de Diputación de Almería

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA/MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sus "cero respuestas" ante los casos de corrupción en su partido citando expresamente la detención del presidente de la Diputación de Almería y líder provincial del partido, Javier Aureliano García, y otros cargos del partido en esta provincia por la Guardia Civil por presuntas contrataciones irregulares.

Sánchez ha iniciado su respuesta a la pregunta de Feijóo aludiendo a las detenciones de cargos del PP registradas este martes en el marco de una nueva pieza del caso 'Mascarillas' declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares que habrían facilitado el cobro de comisiones.

Tras las acusaciones de Núñez Feijóo por las últimas revelaciones de la UCO sobre el denonimado 'caso Koldo' y el papel del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el jefe del Ejecutivo ha pedido al líder del PP "tolerancia cero frente a la corrupción y no cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos". "Mire Almería, mire Almería", ha añadido acto seguido.

En su segunda réplica al líder del PP, Sánchez ha criticado también "otro tipo de corrupción que ya le advertí" en su última comparecencia en el Congreso y que resume en "privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país".

Frente a ello, ha destacado que "las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica" y ha emplazado al PP a destinarlos "en beneficio de la clase media trabajadora, fortaleciendo la sanidad, la educación y la dependencia, y no privatizando y haciendo negocio para sus amigos".