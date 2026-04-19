El sorteo de la ONCE deja un 'Sueldazo' de 240.000 euros en diez años en Vélez-Rubio (Almería)

Nazaret Salazar, vendedora de la ONCE en Vélez-Rubio (Almería). - ONCE

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este pasado sábado, 18 de abril, ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros, en la localidad almeriense de Vélez-Rubio.

La suerte la ha dado en esta ocasión Nazaret Salazar, vendedora de la ONCE desde hace tres años, en el mercado de la localidad almeriense, según ha informado la organización en una nota en la que recoge declaraciones de esta trabajadora.

"¡No me lo creo!, ¡Qué fuerte!", reaccionó de entrada esta vendedora. "Es una alegría muy grande aquí, en un pueblo donde nos conocemos todos, esa alegría se contagia en todo el pueblo", ha añadido entre risas. "Confiaba en dar un premio y al final ha tocado, ¡qué alegría!", ha remachado.

El sorteo de este sábado estaba dedicado a la matemática catalana Pilar Bayer, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica este año a las 'Mujeres con Ciencia', y ha dejado otro premio de 20.000 euros en Huelva.

Hace dos semanas, el pasado 4 de abril, la ONCE dejó el mismo 'Sueldazo' en la provincia de Almería, en esa ocasión, en la localidad de Vera.

El 'Sueldazo' del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para el próximo martes, 21 de abril, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 28 millones de euros.

Y para el próximo 3 de mayo, primer domingo del mes, el Extra Día de la Madre de la ONCE ofrece un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros.