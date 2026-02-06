Un trabajador resulta muerto tras precipitarse varios metros desde el techo de una nave en Viator

Mapa del lugar en el que se ha producido el accidente laboral. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 33 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde varios metros de altura cuando se encontraba en el techo de una nave industrial en el Polígono La Juaida de Viator (Almería).

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que los hechos han tenido lugar sobre las 8,45 horas cuando se recibió un aviso por la caída del empleado por causas que aún se investigan en la calle Río Adra.

Desde el centro coordinador se ha dado aviso a efectivos sanitarios, Bomberos del Consorcio del Poniente, Guardia Civil, Inspección de Trabajo y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.

Los medios desplazados hasta la zona han constatado la muerte del accidentado por un traumatismo craneoencefálico en el mismo lugar de los hechos, de modo que no ha llegado a ser evacuado a un centro hospitalario.