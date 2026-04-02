Trasladan a Sevilla al herido por quemaduras tras registrarse dos explosiones en un bar de Almería capital

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Virgen del Rocío. A 25 de junio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La persona que este pasado miércoles por la tarde resultó herida grave por quemaduras tras registrarse dos explosiones en el bar 'La Posada', situado frente al centro de salud Plaza de Toros de Almería, ha sido trasladada al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Así lo han confirmado este jueves a Europa Press fuentes sanitarias, que han precisado que la otra persona que resultó afectada por inhalación de humo en el marco de este suceso --que se saldó con un fallecido y tres heridos-- y fue trasladada al Hospital Torrecárdenas de Almería ha sido dada de alta.

El suceso se produjo sobre las 17,20 horas de este pasado Miércoles Santo, cuando el 112 recibió numerosos avisos por una deflagración, posiblemente de gas, que ocasionó un incendio en el local y la caída de parte de la fachada.

Según detalló el servicio de emergencias en un comunicado, se produjeron dos explosiones, una en la cafetería y otra en la cochera colindante ubicada en la calle Alfarerías.

Como consecuencia del siniestro, falleció una persona --un hombre de 81 años--, mientras que otras tres resultaron heridas.

Dos de los afectados fueron evacuados inicialmente al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, uno de ellos en estado grave por quemaduras, que es el que ha sido trasladado al Virgen del Rocío de Sevilla--, y otro de carácter leve por inhalación de humo, que ha sido ya dado de alta. El tercer herido fue trasladado al centro de salud de la Plaza de Toros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la UDEF, Tedax, Policía Científica y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.