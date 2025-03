El TSJA confirma la absolución de un hombre por agresión sexual en Los Gallardos (Almería) al no aportar nuevas pruebas

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de un hombre acusado de agresión sexual en Los Gallardos (Almería) al considerar que el recurso de la acusación particular no puede prosperar, ya que se basa en una nueva valoración de las pruebas existentes, sin aportar elementos nuevos que justifiquen la revocación del fallo.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz ha ratificado el fallo dictado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Almería, en el que se consideró probado que el acusado y la denunciante mantuvieron una relación sentimental entre 2018 y 2019. Durante ese periodo mantuvieron relaciones sexuales "de todo tipo", sin que conste que "en ningún momento ella se viese forzada a mantenerlas contra su voluntad".

En relación con la noche del 15 de mayo de 2019, cuando ocurrieron los hechos denunciados, la sentencia indica que durmieron juntos y que mantuvieron relaciones sexuales, sin que haya quedado acreditado que estas se realizasen "en contra de la voluntad" de la mujer.

El tribunal ha rechazado el recurso al considerar que la valoración de la prueba realizada en primera instancia no presenta errores que justifiquen su anulación. Además, ha recordado que la legislación vigente no permite condenar a un acusado absuelto si no se han practicado nuevas pruebas que permitan revalorar los hechos.

Asimismo, el TSJA ha subrayado que la acusación particular no solicitó la nulidad de la sentencia, lo que habría sido el único camino para abrir la puerta a una posible revisión del fallo.

Con esta decisión, el alto tribunal andaluz cierra el proceso y declara firme la sentencia, aunque la acusación aún puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) en un plazo de cinco días.