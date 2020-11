La UAL activa el escenario 'B' para docencia online y mantiene la presencialidad de las prácticas

ALMERÍA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha activado el escenario 'B' de la guía docente para el curso 2020-2021, y ha fijado como única excepción a la formación online el caso de grupos docentes, de trabajo y reducidos de carácter experimental o de laboratorio u otras actividades que se estimen "insustituibles y no prorrogables, "que podrán impartiese de forma presencial" siempre a criterio del centro responsable del título.

La resolución firmada este lunes por el rector, Carmelo Rodríguez, a raíz de las nuevas medidas decretadas por la Junta andaluza ante la evolución del covid-19 en la comunidad, suspende, asimismo la actividad en la Biblioteca Universitaria 'Nicolás Salmerón' aunque sí continua el servicio de préstamo de libros "bajo cita previa".

La UAL mantiene la presencialidad de las asignaturas de Practicum, la de campos y las clínicas en centros del SAS, así como todas las extracurriculares "a menos que la entidad colaboradora considere adaptar dicha práctica a formatos no presenciales" y contempla que las pruebas o actividades presenciales de evaluación continúa programa que pasen a docencia online "se puedan posponer".

Las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria extraordinaria para finalización de estudios este mes se celebrarán con carácter presencial según el calendario previsto por los centros y la defensa de trabajos fin de estudios se podrán realizar de forma presencial, salvo que el centro determine que se haga online, según dicta la resolución, que mantiene las tutorias y atención a estudiantes en el horario establecido y por medios telemáticos.

El Rectorado de la almeriense ha acordado mantener los actos institucionales y académicos, mientras que la actividad investigadora "se seguirá desarrollando con normalidad" al tiempo que ha resuelto que las actividades de extensión universitaria como cursos y talleres se impartan en la modalidad online.

Matiza, no obstante, la resolución que se mantendrán las actividades culturales que no impliquen aglomeración de público y respetando las normas y los aforos establecidos por las autoridades sanitarias mientras que se suspende el uso de instalaciones deportivas para actividades no académicas, y reprografía, cafeterías y comedor universitario se regirán por la norma autonómica en horario y servicios.