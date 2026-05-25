La UAL empezará a usar en los exámenes de junio detectores de dispositivos inalámbricos para evitar fraudes

Archivo - Celebración de un examen en la UAL en una imagen de archivo. - UAL - Archivo

ALMERÍA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) va a comenzar el próximo mes de junio a emplear equipos de detección pasiva y protocolos concretos para evitar el uso fraudulento de dispositivos de comunicación en la realización de exámenes y, de este modo, asegurar la fiabilidad de los resultados.

El Consejo de Gobierno de la UAL ha aprobado en su última reunión la regulación por parte del profesorado de dispositivos detectores de radiofrecuencia y de campo magnético, lo que contribuirá a identificar el uso de pinganillos o pequeños transmisores por parte de quienes buscan hacer trampas en los exámenes ya en la siguiente convocatoria ordinaria.

La dotación al profesorado de estos equipos de detección servirá para evitar dispositivos electrónicos "muy pequeños y difíciles de detectar" a simple vista como pequeños transmisores, cámaras diminutas o sistemas integrados en la ropa o en accesorios personales, así como auriculares casi invisibles, entre otros. Son este tipo de sistemas los que permiten comunicarse con personas fuera del aula o entre estudiantes dentro de ella, mediante audio e incluso vídeo.

"Dado que estos dispositivos de comunicación pueden ocultarse con facilidad en el oído, el cabello o la ropa, y aparecen constantemente nuevos modelos en el mercado, su detección resulta muy difícil sin el uso de herramientas técnicas específicas, como detectores de señales de radiofrecuencia o del campo magnético que emiten", han añadido.

Los detectores de RF estarán destinados a identificar la existencia de transmisiones inalámbricas mediante indicadores de intensidad de señal y ajuste de sensibilidad; mientras que los detectores de campo magnético permiten identificar perturbaciones del campo magnético y son útiles de cara a localizar dispositivos ocultos. Los profesores podrán usar los equipos que cederá la UAL en las pruebas de evaluación, ajustando la sensibilidad según el radio de detección requerido.

DETECCIÓN DE UN 'POSITIVO'

De acuerdo con lo establecido en el protocolo, cuando el dispositivo detector evidencie indicios de la posible utilización de un dispositivo no permitido, el profesorado podrá verificar dicha circunstancia mediante la aproximación del detector al entorno inmediato del puesto afectado.

De persistir la detección de la señal, se cambiará de sitio al estudiante y se verificará de nuevo la existencia de señal. Si el detector vuelve a emitir señal en esta nueva posición y el estudiante niega la posesión de dispositivos electrónicos, se comprobará con otro detector.

En caso de que el segundo detector también perciba la señal, el profesorado podrá excluir de la prueba al estudiante conforme al artículo 14.3 del Reglamento de Evaluación. La verificación se podrá realizar con la presencia de una tercera persona designada por el profesorado a efectos de garantizar la objetividad de la actuación.

USO "PREVENTIVO Y DISUASORIO"

Las herramientas a emplear para detectar fraudes no emiten señal de potencia significativa, no inhiben ni interfieren comunicaciones ni registran contenidos. El uso de los detectores tendrá carácter "estrictamente preventivo y disuasorio" y se regirá por los principios de "necesidad, idoneidad y proporcionalidad, garantizando en todo caso la mínima intervención, el respeto a la dignidad personal y la garantía de los derechos del estudiantado".

Una de las finalidades esenciales de esta medida es proteger al alumnado que actúa con honestidad, esfuerzo y respeto a las normas académicas, evitando que pueda verse injustamente perjudicado por conductas fraudulenta, ya que el uso de dispositivos de comunicación altera los resultados académicos.

En este sentido, el protocolo señala que "el fraude no puede ser tolerado, no solo por cuanto compromete la integridad y credibilidad del sistema de evaluación, sino también porque constituye un evidente agravio comparativo para quienes alcanzan sus resultados exclusivamente mediante el trabajo, el mérito personal y la dedicación académica".

Los detectores regulados por el protocolo son herramientas pasivas y no intrusivas, que respetan los derechos fundamentales, ya que no acceden a contenidos, no interfieren en las comunicaciones, ni implican la recogida o el tratamiento de datos personales.

Por otra parte, su uso se ha generalizado en universidades tanto españolas como extranjeras como una medida preventiva y disuasoria frente al fraude académico, en consonancia con las recomendaciones de organismos especializados en integridad académica.

Según han defendido desde la UAL, la medida está en consonancia con los principios recogidos en los Estatutos y el Reglamento de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Almería.