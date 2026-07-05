La UAL, finalista en los Premios Vivofácil por su compromiso con la conciliación y la corresponsabilidad

La UAL, finalista en los Premios Nacionales Vivofácil por su compromiso con la conciliación y la corresponsabilidad. - UAL

ALMERÍA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha visto reconocida su posición como referente nacional en materia de bienestar e igualdad al ser designada finalista en la XX edición de los Premios Nacionales Vivofácil a la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y a la Responsabilidad Social. Esta nominación reconoce de forma directa el impacto positivo de las medidas y políticas adoptadas por la institución almeriense para impulsar un modelo organizativo más humano y corresponsable.

Así lo ha destacado la institución universitaria en una nota de prensa. La candidatura de la UAL, que fue propuesta por una tercera persona de manera externa, superó la deliberación del Comité de Expertos de la Fundación Vivofácil. De este modo, la UAL ha logrado situarse en el selecto grupo de finalistas dentro de la categoría de Universidades, Escuelas de Negocio e Instituciones de Investigación, compartiendo nominación con la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Alicante, esta última finalmente galardonada.

La directora de la Unidad de Igualdad de la UAL, Inmaculada López, estuvo presente en la gala de entrega de premios celebrada el pasado martes 30 de junio en el Espacio Pablo VI de Madrid. El evento, conducido por el humorista y conferenciante Ángel Rielo, reunió a más de 600 personalidades del ámbito empresarial, institucional, académico y social.

Además, esta vigésima edición revistió una solemnidad especial al contar, un año más, con la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes de España, un distintivo que pone en valor las dos décadas de trayectoria de estos galardones en el país. A pesar de no haber obtenido el premio final en su categoría, desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social se ha valorado de forma muy positiva este reconocimiento nacional.

Llegar a la fase final de los Premios Vivofácil supone un fuerte respaldo institucional a las políticas internas que la UAL viene implementando de manera sostenida en favor de la conciliación laboral, familiar y personal, así como de la corresponsabilidad y el bienestar de toda su comunidad universitaria.

Los Premios Nacionales Vivofácil (antigua Fundación Alares) se han consolidado tras veinte años de historia como el principal referente en España en la promoción de la responsabilidad social y el cuidado de las personas. Su objetivo es distinguir a aquellas organizaciones y profesionales que demuestran que la inclusión, la conciliación y la igualdad no solo son valores éticos, sino elementos estratégicos esenciales para el progreso de la sociedad.