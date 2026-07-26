Archivo - La UAL recibe el premio internacional en responsabilidad social por su huerto inclusivo - UAL - Archivo

ALMERÍA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto socioeducativo de huerto inclusivo que se desarrolla en el campus de la Universidad de Almería desde finales de 2024 ha merecido uno de los prestigiosos premios anuales que concede la alianza de universidades iberoamericanas MetaRed en los ámbitos en los que opera, como son transformación digital, emprendimiento y sostenibilidad y responsabilidad social.

Es en este último en el que el huerto inclusivo de la UAL ha recibido el galardón, concretamente en la categoría de Gobernanza y en calidad de "Modelo Europeo de Inclusión, Salud Mental y Sostenibilidad", según se recoge en una nota.

En la gala de entrega de los premios, que reunió a representantes de universidades de toda Iberoamérica en formato virtual, el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deporte de la UAL, Gabriel Aguilera, destacó que este reconocimiento supone "un respaldo a una idea en la que creemos profundamente: que la universidad puede transformar la sociedad cuando el conocimiento sale de las aulas y se convierte en oportunidades para las personas".

El proyecto del huerto inclusivo, del que se benefician en torno a 150 personas cada año, fue impulsado en sus inicios por el centro de investigación CIBIS con el respaldo institucional de cuatro vicerrectorados y la colaboración de numerosas entidades sociales relacionadas con la inclusión social.

"Nació con una idea muy sencilla: que un huerto puede producir mucho más que alimentos.

Puede producir salud mental, inclusión, aprendizaje, bienestar, investigación, colaboración y nexos sociales y comunidad", ha explicasdo el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes.

Aguilera la puesto en valor durante su intervención en la gala de MetaRed que "este proyecto es nuestra forma de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030": "Contribuye a la salud integral y el bienestar, a una educación de calidad, a la reducción de las desigualdades, al concepto de consumo responsable, a la acción por el clima y, sobre todo, demuestra que las alianzas entre universidad, administraciones y tejido social son capaces de generar un impacto real y duradero".

Por ello, según ha subrayado, "este premio tiene para nosotros un significado especial; reconoce que la sostenibilidad no puede entenderse solo desde la dimensión ambiental, sino que debe integrar también la inclusión, la salud, la investigación, la innovación y el compromiso con las personas".

El vicerrector citó como copartícipes de este reconocimiento a todas las personas que hacen posible el huerto inclusivo: "los participantes, los profesionales, la directora anterior, Inmaculada Cubero, el director actual, Adolfo Cangas, el responsable técnico Ángel Esteban, el centro de investigación CIBIS de la UAL, la entidad colaboradora que nos financia, Caja Rural de Granada, y la Cátedra Universitaria "Ciudadanía y Salud Mental Faisemual".