La UAL y la red de universidades sudamericanas Criscos amplían su marco de colaboración con nuevos convenios

El rector de la UAL, José J. Céspedes, ha recibido en el Rectorado a los máximos representantes de universidades de cinco países iberoamericanos de la Red Criscos. - UAL

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería y el Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica (Red Criscos), que aglutina a 45 universidades de seis países, han afianzado sus relaciones con la firma de cuatro nuevos convenios con varias instituciones académicas en el marco de una visita oficial realizada por distintos sus representantes al campus de La Cañada.

El rector de la Universidad de Almería, José J. Céspedes, ha dado la bienvenida a la delegación encabezada por su presidenta, Kitty Gaona, a su vez rectora de la Universidad Autónoma de Asunción en Paraguay, con la cual se han abordado diferentes asuntos de interés para las universidades.

La alianza americana aglutina ya a 45 universidades de seis países, y que son, por orden de mayor presencia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, el citado Paraguay y Ecuador, si bien sigue creciendo en número y en potencial. Con muchas de ellas la UAL ya tenía una colaboración previa.

En el marco de la visita se ha aprovechado para firmar particularmente cuatro convenios con otras tantas de estas universidades. De Paraguay se han rubricado sendos documentos con la Iberoamericana y con la Santa Clara de Asís, ambas representada por sus respectivas rectoras, Sanie Romero de Velázquez y Esmerita Sánchez.

De Chile, el acuerdo se ha firmado con la Universidad Arturo Prat, representada por su rector, Alberto Alejandro Martínez Quezada. Por último, de Argentina ha firmado su alianza con la UAL la Universidad Nacional de Jujuy, en su caso con la representación de su vicerrectora Liliana del Carmen Bergesio.

El rector de la UAL ha definido esta visita como "una oportunidad para la UAL, que ya participamos en redes comunes, tenemos ya diferentes tipos de interconexiones con varias de estas universidades y, en esta ocasión reforzamos los lazos".

Así, se ha estudiado "la posibilidad de incrementar el intercambio de toda la comunidad universitaria, de estudiantes, de profesorado y de personal técnico de gestión de administración y servicios", así como "otras cuestiones de una importancia sobresaliente".

Céspedes se ha referido a "fomentar investigaciones comunes y programas de doctorado comunes", y sobre esto último ha aludido a una reunión previa en Palos de la Frontera y unos acuerdos del máximo interés: "Establecer 'cotutelas' de tesis doctorales que investiguen temas que sean de interés común". Siempre está presente, por último, todo lo relativo a "transferencia de conocimiento".

Por su parte, Gaona ha explicado que "lo fuerte que hacemos en Criscos es la movilidad y así nacimos como una institución con 32 años y una agrupación de instituciones que componen este Consejo de Rectores".

Ha detallado que "comenzó con la movilidad estudiantil, luego la de profesores y finalmente la administrativa", así como que, textualmente, "movilizamos 250 estudiantes en Latinoamérica entre los seis países, con un fuerte volumen de personas que hacen este movimiento, y luego se suman los docentes que hacen esta movilidad semestral también, así como también nuestros administrativos".

La presidenta ha destacado que también trabajan "fuertemente" en investigación: "Hemos iniciado una plataforma e ingresado a los coordinadores y las distintas investigaciones de las universidades para que juntos se pueda trabajar y coordinar entre los países y las instituciones sobre las temáticas que interesan a cada una".

La representante ha mostrado su interés en aumentar la colaboración con la UAL; una "universidad amiga" cuyos lazos de trabajo "pasan por la movilidad, por la investigación y por otras cuestiones que podemos hacer en alianza".

De la UAL ha reconocido que llama la atención que "ha crecido exponencialmente" con "proyectos que son muy interesantes". La delegación ha estado acompañada en todo momento por José Carlos Redondo, vicerrector de Proyección Internacional, y José Antonio Álvarez, director de Movilidad Internacional.

Los equipos han explorado las fórmulas de colaboración y la posiblidad de establecer planes de estudio conjuntos, así como el intercambio de publicaciones, materiales académicos y otra información, sin olvidar proyectos conjuntos de carácter cultural, como organización de coloquios, jornadas y seminarios internacionales.

En la delegación han participado también Beatriz Guerci, igualmente vicerrectora de la Nacional de Jujuy y Secretaria Permanente de la Red CRISCOS, Edgard Martínez y Hugo Calizaya, rectores de las universidades peruanas Nacional José María Arguedas y Privada de Tacna, respectivamente, José Sánchez Martínez, rector de la Nacional del Este, en Paraguay, Nicolay Samaniego Erazo, vicerrector de Investigación de la Chimborazo, en Ecuador, junto a Diego Olivares Zuleta, de la chilena Arturo Prat como Secretario Ejecutivo de la Red, y Hilda Saucedo, jefa de gabinete de la paraguaya Universidad Autónoma de Asunción.