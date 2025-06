La UAL señala su puesto número 20 en la lista de Forbes sobre las mejores universidades de España

ALMERÍA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería ha destacado este domingo en un comunicado es una de las 20 mejores universidades de toda España, de acuerdo con la clasificación de 2025 de la revista Forbes, que ha visto la luz este pasado viernes y que mantiene a la UAL dentro de este reducido grupo.

El prestigioso ranquin analiza el sistema universitario español, formado por 89 universidades, tanto públicas como privadas, y confecciona su selección de acuerdo con una metodología consensuada con un comité internacional de expertos en educación superior.

La principal novedad en la edición de 2025 es que el número de universidades incluidas en la lista se reduce de 25 a 20, lo que otorga mayor valor a formar parte de esta selección. En el contexto de Andalucía, de nuevo son solo 3 de las 15 que conforman el sistema universitario andaluz las que aparecen este año en la lista Forbes, siendo las tres universidades públicas: Almería, Granada y Jaén.

En el caso de la Universidad de Almería, Forbes 'pone en valor que, desde su fundación, "ha mantenido un enfoque claro en contribuir al desarrollo económico y social de su entorno, especialmente en áreas clave como el agroalimentario y el medio ambiente". También destaca lo avanzado de su equipamiento para la docencia y la investigación, laboratorios dotados de "equipos de última generación, lo que permite a los estudiantes y profesores realizar investigaciones de alto nivel y experimentos avanzados".

Otro aspecto que Forbes subraya es que "las bibliotecas digitales ofrecen acceso a bases de datos y publicaciones recientes, asegurando que la comunidad universitaria esté al tanto de los últimos avances en sus campos de estudio".

La revista señala también, como factores de valor de la UAL, su oferta académica en programas de posgrado y másteres, así como el alto porcentaje de estudiantes que cursan tanto grado como doctorados.

La inclusión en la lista de mejores universidades de Forbes, considerada una de las más prestigiosas en este ámbito, supone un reconocimiento de los elementos diferenciales de la UAL en el conjunto de las universidades españolas, así como una valorización de su oferta global como institución de enseñanza superior que, desde el sistema público, juega un papel importante en el desarrollo económico y social de su entorno.

Los criterios de selección para confeccionar la lista Forbes de las mejores universidades españolas de 2025 han sido analizados por un comité internacional de expertos en educación superior que ha valorado el peso que debe tener cada uno de ellos en la puntuación final, teniendo en cuenta las particularidades del sistema universitario español.

Con su asesoramiento, han creado un cuestionario enviado a las 89 universidades registradas por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para recabar los datos relevantes sobre el curso 2023-2024.

El cuestionario analiza numerosos indicadores de calidad, distribuidos en cinco bloques, cada uno de ellos con un peso específico diferente.

Con todo ello, Forbes elabora una lista de las 20 mejores instituciones universitarias españolas -hasta el año pasado fueron 25- que no establece posiciones entre ellas, sino que ordena alfabéticamente.

Los valores que se aplican para realizar la selección "no son ajenos a los criterios aceptados internacionalmente por evaluadores de centros de educación superior, como el Shanghai Ranking (Academic Ranking of World Universities), el Times Higher Education World University Ranking (THE), QS World University Ranking o la Asociación Europea de Universidades.