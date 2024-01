UGT y CCOO alertan de salarios y pensiones en Almería por debajo de la media andaluza con convenios sin actualizar

El subdelegado de Gobierno, José María Martín (c), se reúne con la secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal, y el coordinador provincial de CCOO, Antonio Valdivieso.

El subdelegado de Gobierno, José María Martín (c), se reúne con la secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal, y el coordinador provincial de CCOO, Antonio Valdivieso. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los representantes provinciales de los sindicatos UGT y CCOO, Carmen Vidal y Antonio Valdivieso, respectivamente, han alertado este martes de que el nivel de los salarios y las pensiones que se perciben en la provincia de Almería se sitúan por debajo de la media andaluza, con convenios como el del campo que se encuentran sin renovar desde el año 2015, lo que deriva en que unos 40.000 trabajadores perciban sueldos límite o por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

Así lo han trasladado en declaraciones a los medio de comunicación tras reunirse con el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, quien por su parte, ha destacado "el impulso a las políticas de empleo y las mejoras salariales durante los últimos años en Almería", con un descenso del número de parados del 4,42% en 2023 y con una cifra "récord" de afiliados a la Seguridad Social de 328.765 trabajadores.

Desde CCOO ha valorado los pasos dados por el Ejecutivo a través del diálogo social, pese a una "patronal corta de miras", para elevar el SMI durante los últimos años especialmente ante el escenario de inflación en el que se sitúa la economía española.

No obstante, Valdivieso estima en torno a un 55% de la población activa en Almería "no llega" al SMI en base, especialmente, a los bajos sueldos que se perciben en el sector de la agricultura, que es el "motor económico" de Almería. "No cumple con la normativa laboral, como es el caso del sector agrario en su mayoría, con un fraude muy importante a la Seguridad Social", ha afirmado.

Valdivieso ha extendido esta práctica a otros sectores como la agroindustria o la hostelería, en la que considera existe una contratación que se practica "con parcialidad" y de forma "fraudulenta". "La patronal debería dejar de quejarse y ponerse manos a la obra y participar en el diálogo social, que creo que es tan importante para tirar de la economía", ha añadido.

El representante provincial de CCOO considera que la subida del SMI y la reforma laboral han conseguido "romper los mitos de los lobbies neoliberales que hay en nuestro país y en el resto de Europa" al haberse producido conjuntamente una "fijeza en el trabajo" y haberse "creado más empleos que nunca".

"En nuestra provincia se firmaban en el año 2021, anterior a la reforma laboral, más de 110.000 contratos en fraude de ley en el sector agrícola", ha cifrado el dirigente sindical, quien ha llamado la atención sobre la "repercusión en las pensiones" que tiene el nuevo modelo de contratación a pesar de que en la provincia se cuenta con "los salarios más bajos de Andalucía y de España", lo que "hace que también la pensión media esté la tercera más baja de toda España".

Vidal se ha mostrado de acuerdo en los bajos salarios que se registran en Almería, lo que dificulta la economía doméstica ante la subida del IPC y hace "muy complicado llegar a final de mes", sentido en el que ha abogado por medidas como "paliar también la subida de la hipoteca" o atajar "la falta de viviendas" que impiden a los más jóvenes "hacer un plan de vida".

FALTA DE INDUSTRIA

Con ello, ha incidido en la situación que se encuentran los trabajadores del campo, ante un convenio sin renovar del que "no hay nada todavía", o la falta de alternativas laborales al hacerse necesario que "se industrialice más la provincia".

"No sé a dónde han ido los fondos Next Generation, no vemos ningún tipo de proyecto", ha manifestado la representante de UGT, quien ha puesto como ejemplo el avance que se ha dado en Huelva al respecto. La dirigente sindical también ha trasladado algunas propuestas encaminadas a acabar con el fraude como el coto de los pagos de salario en metálico.

CCOO ha advertido en este sentido el "insuficiente" número de inspectores con los que cuenta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para evitar el fraude económico en el sector agrícola, donde, según ha asegurado, no se declaran "las jornadas que realmente se trabajan" con empresarios que están en "connivencia" con asesores financieros para "legitimar unas nóminas" que "no responden a la realidad".

Igualmente, ha abogado por la creación de registros electrónicos de horarios que, mediante procesos informáticos, eviten cualquier "posibilidad de error" a la hora de fijar las jornadas de los trabajadores que ahora se ven "firmando papeles que sabemos que se falsifican porque no se firman a la entrada y a la salida, sino que se firman aleatoriamente".

Al término del encuentro, el subdelegado ha asegurado que "el Gobierno ha acordado junto a los sindicatos una subida del 5%, de tal forma que en la actualidad se sitúa en 1.134 euros, un 54% más que desde el año 2018, lo que demuestra el objetivo de las actuaciones realizadas por este Gobierno de España que da prioridad a las necesidades de los propios trabajadores".

De igual forma, Martín ha trasladado que "este incremento del SMI repercute especialmente en los jóvenes y en las mujeres, lo que muestra la apuesta por la igualdad de nuestras políticas".

Por otro lado, el subdelegado también ha tratado el incremento de las pensiones para este año que beneficiará a 160.000 personas en Almería, que registrarán una subida del 3,8% las contributivas, una subida del 6,9% las pensiones mínimas, no con contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, y de un 14,1% la subida de la pensión mínima de viudedad con cargas familiares.

Al término del encuentro Martín ha asegurado que "para este Gobierno es prioritario mejorar la vida de la mayoría de la gente, seguir conquistando derechos sociales, defender a los colectivos más vulnerables y situarnos al lado de las personas quienes nos demandan políticas reales que les mejoren su día a día".