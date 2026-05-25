La Universidad de Almería estrena en el acceso sur del campus una zona de espera de buses protegida del sol y el viento

Estudiantes en el nuevo espacio de espera de autobuses del acceso sur del campus de la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) cuenta con un nuevo espacio de estancia y espera para autobuses urbanos en el acceso sur del campus, una infraestructura diseñada para proteger del sol, el calor y las fuertes rachas de viento a los estudiantes y usuarios del transporte público.

La actuación, que ha supuesto una inversión total de algo más de 420.000 euros, ha permitido acondicionar la parada principal de autobuses con un "entorno confortable" durante todo el año y responde a una demanda de la comunidad universitaria, según ha informado la entidad académica en una nota.

El diseño, realizado por el estudio Ferrer Arquitectos, destaca por su integración en la fisonomía del campus y se compone de dos grandes estructuras pergoladas simétricas, con una geometría inspirada en la silueta de una cometa, estructura metálica y membranas textiles tensadas de "alta resistencia".

La estructura situada en el flanco occidental da cobertura directa a la zona de embarque de los autobuses, mientras que la oriental actúa como área de descanso e interacción para los universitarios y enlaza la avenida principal del campus con los espacios ajardinados colindantes.

El rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha destacado que la obra ha transformado un espacio sin protección en una "infraestructura de calidad que pone en valor la entrada a la universidad y mejora la experiencia diaria de miles de estudiantes y trabajadores".

Céspedes ha explicado que "se trata de una membrana textil tensada de alta tecnología, con una porosidad que permite el paso del viento reduciendo la carga sobre la estructura". "La forma curvada de la cubierta no es solo una cuestión estética: es una solución frente al viento, algo esencial en un espacio ubicado frente al mar", ha indicado.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Las pérgolas incorporan mobiliario urbano ergonómico y un sistema de iluminación LED integrado en la propia arquitectura textil, "garantizando unos niveles de seguridad, visibilidad y eficiencia energética óptimos durante las franjas horarias nocturnas".

La UAL ha señalado que la infraestructura, situada en uno de los accesos principales de la universidad, va más allá de su utilidad práctica y se convierte en carta de presentación del campus y nuevo "hito visual", al tiempo que refuerza el uso del transporte público entre la comunidad universitaria, en línea con los objetivos de movilidad sostenible.

Céspedes ha subrayado además que la actuación permite hacer el campus "aún más abierto al mar" y conecta "con el trabajo que se hace en el campus en tecnología e innovación". "Esa innovación se pone de manifiesto tanto en la forma de las pérgolas, como en los materiales que se han utilizado, resistentes a la climatología de la costa con fuertes vientos y sol intenso", ha apuntado.

Por su parte, el arquitecto responsable del diseño, José Ángel Ferrer, ha explicado que "el proyecto viene a dar respuesta a una demanda histórica de la Universidad de Almería para generar unos espacios de sombra, precisamente en la zona donde los alumnos cogen los autobuses".

"Al final, se ha hecho una propuesta muy sencilla: conceptualmente son como dos cometas, haciendo referencia a ese viento tan presente que tenemos en la ciudad de Almería", ha señalado Ferrer, quien ha indicado que las estructuras "cogen altura en unos extremos y menos en otros, y se abren justo en el centro para mantener la visión del mar conforme se avanza desde el interior de la universidad".

El arquitecto ha añadido que la estructura está realizada con materiales que "a nivel tecnológico van a aguantar perfectamente las condiciones extremas del lugar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ubicados justo al lado del mar".