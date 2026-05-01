La Universidad de Almería organizará un curso de verano sobre el poder terapéutico de la música

Los directores del curso de verano 'Música, cerebro y bienestar: evidencia científica y perspectiva terapéutica', Patricia Martínez y Antonio Huete. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ROQUETAS DEL MAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Almería (UAL) organizará el curso de verano 'Música, cerebro y bienestar: evidencia científica y perspectiva terapéutica', sobre el poder terapéutico de la música. Tendrá lugar en Roquetas de Mar (Almería) del 29 de junio al 1 de julio.

Según ha indicado el centro universitario en una nota, el curso está pensado como una experiencia formativa integral, dirigida tanto a profesionales de la salud, la educación y la música, como a cualquier "persona curiosa con inquietud cultural" que busque profundizar en cómo la música es "un motor esencial para el desarrollo humano y la calidad de vida".

Estará dirigido por Patricia Martínez y Antonio Huete, expertos en neurociencia, medicina, educación y música que desgranarán, de forma "accesible y rigurosa", los mecanismos por los que el cerebro procesa la emoción musical. Sin embargo, el programa incluye talleres prácticos de canto e instrumentación, sesiones de música en vivo y dinámicas participativas que permitirán a los asistentes sentir en primera persona los efectos terapéuticos de lo aprendido.

Del mismo modo, contará una visita al Auditorio de Roquetas de Mar, donde se reflexionará sobre "cómo los entornos culturales actúan como verdaderos espacios de bienestar emocional y cohesión social". Las plazas son limitadas. Toda la información detallada sobre el programa, los ponentes y el proceso de inscripción se encuentra disponible en la web de Cursos de Verano de la Universidad de Almería