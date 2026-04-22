Vox reprocha a Moreno que se "niegue a perseguir el fraude en el etiquetado" de productos agrícolas

El candidato de Vox por Almería al Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, durante su atención a los medios en la feria agrícola Expolevante, en Campohermoso, en Níjar. - VOX

NÍJAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox por Almería al Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha reprochado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se "niegue a perseguir el fraude en el etiquetado" durante su visita a la feria agrícola Expolevante, celebrada en Campohermoso, en Níjar, donde ha sostenido además que esa postura evidencia "lo poco que le importa al PP la salud pública".

En un comunicado, Alonso ha criticado la "indefensión" del sector primario por las políticas que, a su juicio, desarrolla el Gobierno andaluz y ha asegurado que "en Andalucía sale muy barato falsear el etiquetado, romper la trazabilidad del producto y jugar con la salud pública".

El candidato de Vox también ha vinculado esta situación con la "competencia desleal" del acuerdo comercial con Marruecos, que, según ha afirmado, "la Comisión Europea formada por miembros de PP y PSOE ha renovado en Bruselas de espaldas al sector primario", al tiempo que ha recordado que dicho acuerdo "ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

En esta línea, ha añadido que cuenta con "unas cláusulas de salvaguardia prácticamente idénticas a las de Mercosur", que entrará en vigor el 1 de mayo, y que ha definido como "la tumba definitiva de nuestro sector primario".

Asimismo, ha recordado que Vox ha exigido "en innumerables ocasiones" al PP que modifique la Ley de Salud Pública en Andalucía para "castigar" esta práctica, con sanciones de hasta 600.000 euros o más en determinados casos, si bien ha aseverado que "Moreno Bonilla siempre se ha negado a realizar esta modificación".

Alonso ha censurado lo que ha definido como "las dos caras" del PP y ha señalado que en Extremadura su formación sí ha pactado con María Guardiola "perseguir el fraude en el etiquetado, el etiquetado en productos extranjeros y la modificación de la Ley de Salud Pública sin ningún problema".

A su juicio, ello demuestra la "utilidad de Vox y la inutilidad del PP, que en Extremadura se presta a velar por la defensa de los agricultores y en Andalucía no".

Por otro lado, el dirigente de Vox ha puesto el foco en la política de ayudas a la agricultura de la Junta de Andalucía, que "se reparte por igual para todos", algo que, según ha criticado, "perjudica a los agricultores que han perdido toda su cosecha".

En este sentido, ha afirmado que el presidente del Ejecutivo andaluz "es un especialista cuando se produce el daño en una explotación agrícola, primero va a la finca, luego se echa una foto, dice que va a pagar el cien por ciento del daño, pero cuando sale la ayuda llega el incumplimiento de siempre y deja al agricultor tirado".