La XI Sonanta de Tomatito acerca en Almería la guitarra flamenca a alumnos de todo el mundo del 13 al 15 de julio

Presentación de la XI Sonanta de Tomatito en la Peña 'El Taranto', Almería. - UAL

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La XI Sonanta de Tomatito reunirá del 13 al 15 de julio en el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres', en Almería, a guitarristas de todo el mundo dentro de un curso de verano de la Universidad de Almería (UAL), enmarcado en el Festival de Flamenco y Danza de Almería, que ya ha cubierto más de la mitad de sus 30 plazas.

La clase magistral, que cumple su undécima edición, volverá a estar dirigida por 'Tomatito' y José del Tomate y se ha consolidado como el "encuentro formativo de guitarra flamenca más importante del país".

A diferencia de otros cursos de música, Sonanta se plantea como un taller de interacción continua, sin una programación "rígida", ya que los maestros adaptan sus enseñanzas a las inquietudes y niveles del alumnado, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

Las personas interesadas aún pueden formalizar su inscripción en dos modalidades. La modalidad de alumnos activos tiene un coste de 102 euros en mayo y de 120 euros a partir de junio, mientras que la de oyentes cuesta 50 euros. La próxima semana está prevista la oferta de becas para estudiantes en diversos cursos de verano.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha abierto la presentación con una referencia a la importancia del flamenco y la guitarra en la forma de ser y la cultura de Almería, "con lo nuestro".

"Es un sentimiento que supo recoger muy bien la Universidad de Almería, con nuestra colaboración y la de la Peña 'El Taranto', añadiendo esta 'masterclass' de 'Tomatito' a su programación de Cursos de Verano, que cada año crecen en calidad, prestigio y respuesta del alumnado", ha expresado.

Cruz ha recordado además que esta iniciativa forma parte "de las actividades complementarias de nuestro consolidado y prestigioso Festival de Flamenco y Danza", cuya edición número 59 dará a conocer "en muy pocas fechas" la totalidad de su programación.

Desde la organización, con Carmela Hernández Porcel al frente, se ha destacado que el curso atrae a guitarristas de todo el mundo. "Para mí es una enorme satisfacción codirigir la master class de una figura de la talla de 'Tomatito', el guitarrista flamenco actual de mayor prestigio a nivel mundial, un músico excepcional y una excelente persona", ha afirmado.

Hernández Porcel ha indicado que la sensibilidad de 'Tomatito' como músico, su "profundo conocimiento y amor por el flamenco" y su "generosidad y cercanía como persona" explican que el curso haya alcanzado esta proyección.

La formación ha ganado adeptos en cada rincón del planeta gracias a la proyección internacional de 'Tomatito', en especial tras la implantación de modalidades online durante la pandemia. En las últimas ediciones, la satisfacción del alumnado ha alcanzado valoraciones de entre 9,9 y diez puntos en aspectos como la calidad de los ponentes y los contenidos.

La vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL, María del Mar Ruiz, ha agradecido al guitarrista, al Ayuntamiento de Almería y a la Peña 'El Taranto' su colaboración en la organización del curso y ha ofrecido datos actualizados sobre la matrícula.

"A fecha de hoy, el curso de 'Tomatito' ya cuenta con 16 matriculados de las 30 plazas disponibles, superando así el 50 por ciento de su capacidad meses antes de su inicio", ha explicado.

Ruiz ha detallado que los cursos de verano de la UAL ofertan este año 23 cursos en ocho sedes y ya han alcanzado las 202 matrículas, lo que supone un 29 por ciento de la oferta total.

Asimismo, ha señalado que dos cursos, los de astronomía y cáncer, han cerrado matrícula, mientras que el de dirección de orquesta está "a punto" de completarla y otros cinco han superado la docena de matrículas.

"LA MÚSICA NO TIENE MAESTROS"

José Fernández 'Tomatito' se ha mostrado "orgulloso" de volver a impartir esta clase magistral en su tierra y de enseñar "al mundo entero" el flamenco. "Me gusta compartir con los chavales estos días. Normalmente me ven de lejos en un teatro, pero aquí nos vemos de cerca", ha declarado durante la presentación del curso.

El guitarrista ha subrayado que el curso ayuda a que los participantes sepan que "el flamenco es una música universal" y que "la música no tiene maestros, siempre estamos aprendiendo". Además, ha destacado que les permite comprobar que pueden tocar la guitarra y "pasarlo bien sin tener miedo".

'Tomatito' ha reconocido asimismo que aprende de los participantes. "Aprendo mucho de ellos. Me vuelvo loco con los nenes que quieren aprender. Digo: '¡Qué bonito!'", ha expresado, antes de añadir que para él son "tres días muy bonitos" y que lo hace "de corazón y por afición".

El presidente de la Peña 'El Taranto', Rafael Morales, ha destacado la "fórmula de colaboración entre la universidad y el Ayuntamiento", al considerar que el hecho de que el taller esté enmarcado tanto en los Cursos de Verano como en el Festival de Flamenco y Danza de Almería "realza mucho la clase de este curso".

Morales ha expresado también su "satisfacción" por haber colaborado en la organización desde el principio y ha dedicado unas palabras a 'Tomatito', al que ha definido como "maestro" y como "el artista universal que tenemos en Almería y el mejor del mundo".

La presencia de 'Tomatito', galardonado recientemente con la Medalla de Oro de la UAL y poseedor de seis Grammys Latinos, es el principal activo de esta actividad. Junto a él, su hijo José del Tomate se consolida como docente tras nueve años de experiencia en estos talleres, con su visión renovadora y su trayectoria en escenarios internacionales.