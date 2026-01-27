Alcalá del Valle se encamina hacia la soberanía energética gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz

Almudena Martínez, Javier Vidal y el alcalde de Alcalá del Valle en la presentación del convenio con la Asociación La Luz del Pueblo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz y la Asociación La Luz del Pueblo de Alcalá del Valle han firmado el convenio para llevar a cabo el proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en diversos emplazamientos del municipio. Esta actuación permitirá aumentar el nivel de autoconsumo de energía eléctrica de centenares de familias de esta localidad de la Sierra de Cádiz, con el consiguiente ahorro económico en los hogares y la apuesta por el desarrollo sostenible, según ha explicado.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, la presidenta de la Asociación La Luz del Pueblo de Alcalá, Inmaculada Nieblas, el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, y el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, han sido los encargados de informar del contenido de este convenio en virtud del cual la entidad recibe de la Diputación 353.969 euros.

Según ha expuesto Almudena Martínez, este proyecto es una muestra de la "apuesta" de la Diputación por ayudar a los pequeños municipios de la provincia a ser ejemplares en materia de sostenibilidad. Justo en esa línea se viene trabajando desde hace años desde la Agencia Provincial de la Energía a través de la Oficina de Transformación Comunitaria para la Provincia de Cádiz (OTC·Cádiz), que tiene como objetivo promocionar y dinamizar la creación de comunidades energéticas en el territorio provincial, ha recordado.

La comunidad energética de Alcalá del Valle es "pionera", como ha señalado la presidenta, en la implantación del sistema que permitirá a las 220 familias que ya forman parte de la asociación ser "dueñas de su propia energía", según ha enfatizado el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal.

En este sentido, ha indicado que esto será posible porque podrán abastecerse de la energía limpia producida gracias a la instalación de placas fotovoltaicas que se van a instalar en las cubiertas de tres naves industriales y el polideportivo del municipio. Al tratarse de los edificios con mayor superficie de la población permiten instalaciones de mayor tamaño, con lo que se minimiza el número de pequeñas instalaciones distribuidas en distintos emplazamientos. De esta forma se facilita la implantación y el posterior mantenimiento de las placas.

Este proyecto es, a juicio del alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, un ejemplo de "dinero público bien invertido", ya que se trata de "un proyecto de pueblo, social, que ayuda al desarrollo económico del municipio y va a dar soberanía en materia energética".

Por el momento, se van a beneficiar del proyecto las personas que ya forman parte de 'La Luz del Pueblo' y pequeñas y medianas empresas de la localidad. Una vez desarrollada esta primera fase se podrán unir al proyecto más vecinos de Alcalá del Valle en fases sucesivas. Así, Alcalá se convertirá en el primer municipio autosuficiente en materia energética de la provincia.

El Ayuntamiento de Alcalá del Valle ha agradecido la implicación de la Diputación con el municipio. Al respecto, Almudena Martínez ha recordado algunas de las acciones que se están llevando a cabo desde la Institución provincial en la localidad, como la construcción de las nuevas aulas del Centro de Formación Clara Campoamor, la adecuación de la antigua sala multiusos del Auditorio Municipal, la actuación en el Camping Las Errizas, las mejoras en la CA-9107 --conocida como carretera de Lora-- o la recuperación del Convento de Caños Santos como espacio turístico y cultural, entre otras.