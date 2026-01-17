IU Córdoba llevará al Pleno de la Diputación una moción de rechazo al acuerdo UE-Mercosur por impacto en la agricultura

Imagen de archivo del portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, y el diputado de la formación José Manuel Cobo. - IU

El grupo provincial de Izquierda Unida (IU) en la Diputación de Córdoba llevará al Pleno del próximo miércoles una moción para rechazar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y para defender a la agricultura y la ganadería social y familiar andaluza, "gravemente amenazadas por este tratado".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la iniciativa recoge, en primer lugar, el apoyo expreso a la agricultura y la ganadería social y familiar andaluza, por su contribución a un "desarrollo sostenible en términos sociales y ambientales, su papel en la generación de empleo y en la fijación de población al territorio".

En este sentido, desde el grupo provincial han subrayado que "defender el campo andaluz es defender empleo, cohesión social y un medio rural vivo; no es una cuestión ideológica, es una necesidad".

Por estos motivos, IU plantea también el rechazo frontal al acuerdo UE-Mercosur y el respaldo a las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y ganaderas andaluzas, al tiempo que han precisado que "estamos ante un tratado que se ha negociado de espaldas al sector y que sacrifica a nuestros productores en beneficio de la agroindustria y de los grandes intereses económicos".

En concreto, la moción insta además a todas las administraciones públicas a defender las producciones agrarias y ganaderas frente a acuerdos comerciales que ponen en riesgo su viabilidad, así como a dar traslado de estos acuerdos a las organizaciones agrarias, al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía. Por ello, han advertido que "las instituciones no pueden mirar hacia otro lado mientras se condena al abandono a miles de explotaciones familiares".

En el contexto de esta propuesta, IU ha concretado que hace unos días se hizo público, tras años de negociaciones, el acuerdo alcanzado entre la UE y el Mercosur --integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay-- para crear la mayor zona de libre comercio del mundo, que afectará a más de 700 millones de personas. Así, han señalado "que sea un acuerdo de grandes dimensiones no lo convierte en un buen acuerdo para nuestra tierra".

Desde IU Córdoba han alertado de que este tratado supone una "amenaza directa" para la agricultura, la ganadería, la soberanía alimentaria y el medio ambiente, y han apostillado que "se fomenta una competencia claramente desleal, sin cláusulas espejo, obligando a nuestros productores a competir con modelos que no cumplen ni las mismas exigencias laborales, ni ambientales, ni sanitarias".

Al hilo, la formación también ha apuntado el impacto ambiental del acuerdo, al impulsar un modelo agrícola y ganadero intensivo y extractivo frente a prácticas sostenibles, motivo por el que han criticado que "este acuerdo va en dirección contraria a cualquier discurso serio sobre sostenibilidad y lucha contra el cambio climático".

Además, desde IU Córdoba han subrayado los riesgos para la salud pública, ya que el acuerdo "exime a las producciones del Mercosur del cumplimiento de la normativa europea sobre pesticidas, transgénicos, bienestar animal o procesamiento de carne, y reduce los controles sobre los productos importados". Por ello, han insistido que "no se puede jugar con la salud de la ciudadanía para facilitar el negocio de unos pocos".

En suma, la organización ha lamentado igualmente la "falta de transparencia" en la negociación del tratado y la ausencia de participación del sector agrario y ganadero. "Este acuerdo nos aleja del objetivo de garantizar precios justos, condiciones laborales dignas y sostenibilidad ambiental; es justo lo contrario de lo que necesita el campo andaluz", han remarcado.

Por último, IU ha agregado que las organizaciones agrarias ya han alertado de las "graves consecuencias" que este acuerdo puede tener sobre producciones clave en Andalucía como el arroz, los cítricos, los cereales, los frutos tropicales, el aceite de oliva o el vacuno, y han deslizado que "el campo andaluz no puede ser la moneda de cambio de la política comercial europea".