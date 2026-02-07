Juanma Moreno anuncia "pérdidas millonarias" y cifra en un 75% los cultivos herbáceos afectados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (i) y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, (d) en la visita a las zonas inundadas en Córdoba a causa de la borrasca Leonardo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha enfatizado este sábado tras visitar las zonas inundadas de Córdoba tras el paso de la borrasca Leonardo las consecuencias que han sufrido los cultivos herbáceos en la comunidad andaluza, afectados en un 75 por ciento desde noviembre, circunstancia que supondrá "pérdidas millonarias".

Al hilo, Moreno ha asegurado que Andalucía es "la primera potencia agrícola en España" y, a causa del paso de la borrasca Leonardo y de las lluvias registradas en la región desde el pasado noviembre, sufrirán pérdidas "en nuestro sistema productivo y en nuestras infraestructuras".

En relación, el presidente de la Junta de Andalucía ha afirmado que "entre todos" los agentes implicados se debe "buscar la fórmula para, cuanto antes, poder volver a la normalidad".

En este sentido, ha solicitado al resto de Administraciones y "especialmente al Estado" que, a través del Fondo de Contingencia y a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (UE), que "solo lo puede solicitar el Estado", que ayuden a Andalucía a "sacar adelante" esta crisis meteorológica e hidrológica.

Asimismo, Moreno ha concretado que este tren de borrasca que ha sufrido Andalucía "nunca antes visto en nuestra tierra" tendrá un impacto económico millonario, y ha advertido que, a partir del martes o el miércoles, una vez cesen las lluvias intensas, se efectuará una cuantificación del daño.

En este sentido, ha precisado que "ha golpeado muy duramente" al sector primario, al sector de la agricultura, al sector de la ganadería y al sector de la pesca, una situación "que nos preocupa muchísimo".

En suma, ha pedido "paciencia" para acometer las acciones pertinentes para cifrar concretamente el impacto del temporal y para analizar el terreno, puesto que "no solo tienen que dejar de llover, tiene que pasar unos días sin llover".