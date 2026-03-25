La Junta aborda en una reunión técnica la gestión de residuos generados por el sector de la piel en Ubrique (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y representantes del tejido empresarial de la zona y de la Universidad de Cádiz en una reunión técnica - JUNTA DE ANDALUCÍA

UBRIQUE (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Cádiz, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes del Ayuntamiento de Ubrique, la Universidad de Cádiz (UCA) y empresas del sector para abordar distintas líneas relacionadas con la gestión de los residuos generados por la industria de la marroquinería.

En la reunión han participado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, representantes del tejido empresarial de la zona y de la Universidad de Cádiz, entre ellos investigadores del grupo de Tecnologías del Medio Ambiente, así como empresas vinculadas al ámbito de la gestión de residuos, ha detallado la administración andaluza en una nota.

Durante el encuentro se han analizado posibles líneas de trabajo centradas en el tratamiento y aprovechamiento de los residuos del sector de la piel, incluyendo su posible reutilización dentro del propio ámbito productivo o en otras aplicaciones. Asimismo, se ha tratado la posibilidad de desarrollar estudios técnicos que permitan conocer las características de estos residuos, mediante procesos de medición, cuantificación y clasificación, con el objetivo de disponer de información detallada para su tratamiento.

En la reunión también se ha abordado la participación de distintos agentes, tanto del ámbito académico como empresarial, en posibles actuaciones relacionadas con esta materia.

Por parte del Ayuntamiento de Ubrique se ha expuesto el trabajo que se viene realizando en relación con los residuos del sector de la piel, en colaboración con entidades vinculadas a la actividad marroquinera.