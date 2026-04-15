Naturgy duplica su potencia renovable en Andalucía con seis nuevas plantas fotovoltaicas

Planta fotovoltaica de Naturgy en la provincia de Sevilla. - NATURGY

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Naturgy impulsa su capacidad de generación renovable en Andalucía con la entrada en operación de seis nuevas plantas fotovoltaicas en las provincias de Sevilla y Jaén. Las instalaciones, con capacidad de ser hibridadas con baterías, aportan 300 megavatios adicionales a la cartera del grupo y elevan la potencia renovable operativa de Naturgy en la región por encima de los 600 megavatios. Esta capacidad permitiría abastecer anualmente con energía limpia a más de 350.000 hogares y evitar la emisión de más de alrededor de 600.000 toneladas de CO2.

Tal y como ha emitido la entidad en una nota, en la provincia de Sevilla, Naturgy ha puesto en marcha cuatro nuevas plantas, en concreto, Encarnaciones y Sol Morón, en el término municipal de Carmona; y La Romera y Los Mangos, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. Cada una de estas instalaciones suma 50 megavatios, al tiempo que estas incorporaciones se complementan con las fotovoltaicas Andújar I y Andújar III, en el municipio de Andújar (Jaén), cuya operación se inició recientemente y que aportan de forma conjunta cien megavatios. En suma, la inversión global en estos proyectos ha superado los 260 millones de euros.

De este modo, la compañía ha concretado que la entrada en operación de estas plantas reforzará la autonomía energética de Andalucía en un contexto global de "gran incertidumbre" en el sector energético. Así lo han trasladado este miércoles los responsables de Naturgy a las autoridades asistentes a una visita a las nuevas plantas fotovoltaicas de Sevilla, en la que han participado, entre otros, el secretario general de Energía, Manuel Larrasa, y el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez, por parte de la Junta de Andalucía; y la concejal de Urbanismo y Vivienda de Carmona, Ángeles Clavellino.

Por parte de Naturgy, han participado el director de Generación Renovable España, Jesús San Emeterio; el delegado de Desarrollo de Proyectos Renovables en Andalucía, Jesús Varela; el responsable O&M Renovables Sur, Jorge Villagra; y el responsable Construcción Renovables España, Mª del Camino Cabanillas.

En total, las cuatro nuevas plantas fotovoltaicas de Naturgy en la provincia de Sevilla suman una potencia pico de más de 205 megavatios, produciendo anualmente más de 430 GWh de energía de origen renovable, cantidad equivalente al consumo eléctrico de 130.000 viviendas, lo que "evitará la emisión de más de 210.000 toneladas de CO2 al año". Asimismo, su construcción ha permitido la creación de más de 1.300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, a los que se sumarán los 19 puestos de trabajo directo e indirecto que se mantendrán "durante toda su vida útil".

Por su parte, el director de Generación Renovable España, Jesús San Emeterio, ha destacado durante la visita que el crecimiento de Naturgy en generación renovable en Andalucía se apoya en "una firme apuesta" por plantas eólicas y solares preparadas para hibridarse con baterías, lo que permitirá "aportar flexibilidad al sistema y acelerar la transición energética al mismo tiempo que se refuerza la autonomía energética de la región y del país".

De este modo, Naturgy sigue trabajando para aumentar su presencia en Andalucía a través de una cartera de más de 20 proyectos que se encuentran en distintas fases de tramitación o construcción, la mayoría de los cuales entrará en servicio antes del fin de 2027. Entre estos, la energética ha destacado una "amplia batería de proyectos de hibridación con almacenamiento que Naturgy implementará en sus parques solares para elevar la flexibilidad y eficiencia de su operación".

De este modo, con las nuevas incorporaciones, Naturgy cuenta con nueve plantas fotovoltaicas en Andalucía, en concreto, Tabernas I y Tabernas II, en Almería; Andújar I y Andújar III, en la provincia de Jaén; y La Romera, Villanueva del Rey, Encarnaciones, Sol Morón y Los Mangos, en la provincia de Sevilla.

A ellas se añaden cinco parques eólicos como Los Llanos, en la provincia de Málaga, con 33,4 megavatios; La Rabia y El Tesorillo, en la provincia de Cádiz, con 21,7 megavatios y 26 megavatios, respectivamente; El Almendro, en la provincia de Huelva, con 44 megavatios; y Loma del Capón, con 30,6 megavatios, en Granada. Todo ello suma una potencia total instalada en renovables en Andalucía de 600 megavatios y convierte a la compañía en "un referente energético en la región".

Por ello, Naturgy ha considerado que mantiene un "fuerte compromiso" con Andalucía, donde el grupo opera a través de muy distintos negocios y genera cerca de 4.000 empleos entre directos e indirectos en la región. Así, la compañía mantiene una "clara vocación de permanencia" en el territorio a través de su presencia en generación eléctrica, redes y comercialización.

Al hilo, además del "fuerte avance registrado en energías renovables", Naturgy opera, a través de su distribuidora de gas Nedgia, una red de gas de más de 5.700 kilómetros, lo que le permite llevar el suministro a más de 90 municipios repartidos por las ocho provincias de la región. Por otro lado, Naturgy opera las centrales de ciclo combinado de Palos, Málaga y San Roque, que son "claves" para garantizar el suministro eléctrico y la competitividad de la región. En el negocio de comercialización, la compañía suma una cartera de más de medio millón de clientes tanto en electricidad como en gas.