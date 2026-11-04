Navantia Seanergies reúne en Incubazul al ecosistema innovador de la Bahía de Cádiz en torno a las energías marinas

Jornada De Innovación Abierta De Navantia Seanergies En Incubazul. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navantia Seanergies ha iniciado su actividad en Incubazul, la incubadora de empresas de la Zona Franca de Cádiz, con la celebración este miércoles de una Jornada de Innovación Abierta destinada a fortalecer la relación entre la industria, el ámbito académico y el ecosistema emprendedor vinculado a las energías marinas y la economía azul.

En una nota, la Zona Franca ha señalado que el encuentro supone un nuevo paso en la colaboración entre ambas entidades y en la puesta en marcha del espacio permanente del que dispone la compañía en estas instalaciones.

La jornada ha reunido a representantes de universidades, personal investigador, profesorado, alumnado, startups y otros agentes de la innovación, que han tenido la oportunidad de conocer los retos y las capacidades industriales de Navantia Seanergies y explorar nuevas vías de cooperación, según ha explicado Zona Franca, que ha añadido que el encuentro ha puesto el foco en ámbitos estratégicos como las energías renovables marinas, el hidrógeno renovable, la digitalización industrial y la economía azul sostenible.

Para ello, el evento ha contado con la presencia del director de Navantia Seanergies, Javier Herrador, y de Fran González, delegado del Estado para la Zona Franca de Cádiz, que han destacado la importancia de conectar el conocimiento, el talento y las soluciones desarrolladas por el ecosistema innovador con las necesidades reales de la industria.

El programa ha incluido una mesa redonda moderada por la responsable de Navantia Seanergies COEX Green Energies, Sara Oliveira, en la que han participado la directora de Ingeniería de Navantia Seanergies, Miriam Terceño, y representantes de Bimovador y Blue Twin, el Instituto de Investigación Loyola Energía, Tecnología y Sostenibilidad de la Universidad Loyola Andalucía y Digital Shape.

Durante el diálogo se han compartido experiencias, proyectos y propuestas orientadas a facilitar la aplicación de soluciones innovadoras en entornos industriales, ha señalado la Zona Franca.

Asimismo, ha explicado que Bimovador y Blue Twin, especializada en la monitorización, es una star up dedicada a la inspección y mantenimiento de infraestructuras portuarias y submarinas mediante gemelos digitales. El proyecto de la Universidad Loyola Andalucía desarrolla catamaranes autónomos equipados con sensores para tareas de monitorización, mientras que Digital Shape, empresa de base tecnológica de la Universidad de Cádiz, está especializada en diseño y digitalización 3D, simulación y fabricación avanzada.

Zona Franca ha destacado que la Jornada de Innovación Abierta Navantia Seanergies & Ecosistema Incubazul ha permitido avanzar desde el intercambio de conocimiento hacia la identificación de oportunidades concretas de colaboración. Así, entre las posibles líneas de cooperación se han abordado el desarrollo de pruebas de concepto, proyectos piloto y otras fórmulas que permitan validar nuevas tecnologías y acelerar su incorporación a los procesos industriales.

UN NODO DE INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Esta voluntad de colaboración tendrá continuidad más allá del encuentro, ya que Navantia Seanergies dispone de un espacio permanente en el edificio Incubazul, donde se ubica una oficina que actúa como nodo territorial de innovación de Navantia Seanergies COEX Green Energies en Andalucía Occidental.

Este espacio está concebido como una infraestructura de apoyo al desarrollo de iniciativas conjuntas relacionadas con la innovación, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento en el ámbito de la economía azul, ha explicado Zona Franca, queha indicado que la oficina reforzará la conexión de Navantia Seanergies con las startups, las universidades y los agentes del ecosistema innovador de Cádiz, además de facilitar la identificación de retos y soluciones, el acompañamiento de iniciativas empresariales y el impulso de proyectos con aplicación en el sector de las energías verdes.

Navantia Seanergies ejercerá como empresa tractora, aportando su conocimiento del sector, sus capacidades tecnológicas e industriales y su experiencia en proyectos vinculados a las energías renovables. Por su parte, Incubazul y Blue Core contribuirán a conectar a la compañía con el ecosistema emprendedor y con los programas de incubación, aceleración, formación y asesoramiento empresarial.

Según la Zona Franca, la jornada ha contribuido, además, a impulsar una comunidad estable de colaboración entre empresas, startups, universidades y entidades de apoyo a la innovación. En este contexto, se promoverá la creación de un grupo de trabajo orientado a dinamizar el ecosistema de Incubazul y favorecer el crecimiento de nuevas iniciativas relacionadas con la economía azul.

Con esta iniciativa, Navantia Seanergies y Navantia Seanergies COEX Green Energies refuerzan su compromiso con la innovación abierta, la transferencia de conocimiento y la creación de alianzas capaces de transformar los retos industriales en nuevas oportunidades tecnológicas, empresariales y de desarrollo sostenible, ha indicado la Zona Franca, que ha señalado que la jornada se ha celebrado en el edificio de Incubazul, que, junto a Blue Core, conforman las dos iniciativas de la Zona Franca de Cádiz el fomento de la Economía Azul.