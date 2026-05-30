Rescatados tres pollos de águila pescadora tras la caída de un árbol por el temporal de viento en Cádiz

Imagen de un ejemplar de pollo de águila pescadora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinación entre la Fundación Migres, el Plan de Conservación del Águila Pescadora y Agentes Medioambientales de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha permitido rescatar con éxito y devolver al nido a tres pollos de águila pescadora tras la caída del árbol donde se encontraban criando, derribado por los fuertes vientos registrados el pasado 25 de mayo en el embalse de Guadalcacín (Cádiz).

Según ha informado la Junta en una nota, los pollos, de aproximadamente 30 días de edad, pertenecían a una pareja reproductora sobre la que ya se había actuado esta misma primavera. Debido a la subida excepcional del nivel del embalse tras las intensas lluvias registradas este año, el nido original de la pareja quedó parcialmente inundado, por lo que técnicos de la Fundación Migres habían instalado semanas antes una plataforma artificial sobre un eucalipto para garantizar el éxito reproductor de la nidada.

Sin embargo, el fuerte temporal de viento provocó la caída del árbol que sostenía la plataforma. El incidente fue detectado de inmediato por el equipo técnico de la Fundación Migres, encargado del seguimiento de la población gaditana de águila pescadora en coordinación con el Plan de Conservación de la especie de la Junta de Andalucía.

Los tres pollos fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Cádiz, donde el equipo veterinario de la Consejería realizó una revisión completa para comprobar su estado sanitario.

Afortunadamente, los ejemplares no presentaban lesiones de gravedad y pudieron permanecer bajo observación y cuidados especializados mientras se preparaba una solución definitiva para su regreso al medio natural. Paralelamente, se activó un operativo de emergencia para reconstruir el enclave reproductor en tiempo récord.

En apenas día y medio, el equipo de la Fundación Migres diseñó e instaló una nueva plataforma de nidificación sobre un poste de madera situado junto al árbol caído, aplicando la experiencia acumulada durante años de trabajo en conservación y manejo de esta especie amenazada en Andalucía.

Finalmente, el 27 de mayo, Agentes Medioambientales procedieron al traslado y junto con el personal de la Fundación a la reintroducción de los tres pollos en el nuevo ponedero artificial. La operación culminó con éxito absoluto: pocos minutos después de la instalación, los adultos bajaron al lugar, reconocieron a las crías y retomaron inmediatamente las cebas y cuidados parentales, confirmando la aceptación del nuevo emplazamiento y la viabilidad de la actuación.

Según ha resaltado la Junta, el operativo constituye un ejemplo del alto nivel de coordinación técnica y humana existente entre las distintas entidades implicadas en la conservación del águila pescadora en Andalucía, así como de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que amenazan el éxito reproductor de esta emblemática rapaz.

EJEMPLO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA AMENAZADA

Asimismo, la Consejería ha explicado que el águila pescadora representa uno de los casos más exitosos de recuperación de fauna amenazada en Andalucía. La especie llegó a extinguirse como reproductora en la región a comienzos de los años ochenta, pero actualmente mantiene una población estable gracias al programa de reintroducción impulsado desde 2003 por la Junta de Andalucía, con asesoramiento científico del CSIC y la colaboración de entidades conservacionistas.

Entre 2003 y 2012 se liberaron 164 pollos procedentes principalmente de Escocia, Alemania y Finlandia mediante técnicas de 'hacking' o cría campestre en distintos puntos de Cádiz y Huelva. El objetivo era restablecer una población reproductora estable en el sur peninsular y reforzar la población mediterránea europea de la especie.

Desde entonces, la recuperación ha sido progresiva. La primera reproducción exitosa se registró en 2005 y actualmente Andalucía cuenta con cerca de una veintena de parejas reproductoras. En 2025 se alcanzó además un récord histórico con 34 pollos volados, el mejor dato desde el inicio del programa de recuperación.

En los próximos días continuará el seguimiento técnico de la nidada y de la nueva plataforma artificial para garantizar el correcto desarrollo de los pollos y asegurar el éxito reproductor de la pareja durante esta temporada.