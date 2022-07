ATA defiende el acuerdo de cotizaciones: el 75% de autónomos pagará igual o menos sin burocracia extra

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha defendido este domingo el nuevo acuerdo alcanzado sobre el régimen de cotización del colectivo, que permitirá que el 66% de los trabajadores por cuenta propia pague menos, en tanto que un 9% pagará lo mismo sin que tengan que afrontar "burocracia o complicación" con el nuevo sistema.

Son algunos de los beneficios destacados por el propio Amor en declaraciones a Europa Press, en las que ha enumerado los elementos positivos para los autónomos tras casi 13 meses de negociaciones, siendo la primera de ellas una reducción de la cuota para el 66% de estos trabajadores.

"El 66% de los autónomos va a pagar menos de lo que está pagando ahora. Un 9% va a pagar igual y un 25% va a pagar un poco más. Estaríamos hablando que 2,4 millones de autónomos, aproximadamente 2,5 millones van a pagar menos o igual y en torno a 800.000 autónomos van a pagar un poco más", ha resumido Amor.

El presidente de ATA ha aclarado que en los dos tramos más altos, "es decir, aquellos que ganan 4.000 euros limpios al mes" se sitúan 236.000 autónomos "y a día de hoy la mitad de los autónomos que están en esos tramos altos ya cotizan por una base superior a 590 euros".

UNA RECOMENDACIÓN Y VARIAS ACLARACIONES

Asimismo, ha remarcado que se trata de un sistema que se desplegará de forma "gradual", que las cotizaciones se han fijado para los próximos tres años y que habrá una evaluación de la medida dentro de dos años y medio. "Es lógico dada la incertidumbre económica y que esto es una reforma estructural y un cambio cultural", ha comentado, aunque ha insistido en que la medida ha traído mejoras para los trabajadores por cuenta propia.

"Mejorar la protección social de los autónomos", "dotar de prestaciones por cese de actividad para momentos complicados", que las mujeres autónomas tengan "ampliación de ayuda por maternidad" y "proteger también a los colectivos más vulnerables", son algunos de esos beneficios señalados por Amor, también que se haya mantenido "e incluso ampliado" la tarifa plana "para prácticamente el 70% que inicia actividad".

Además, "la mitad" de colectivo que tiene más de 47 años, "va a poder cotizar por una base superior a la que ahora mismo se le permite cotizar" y se establece "la posibilidad de una deducción fiscal del 10% para los que tienen trabajadores y contratan un plan de empleo".

Por eso ha dejado una recomendación y varias aclaraciones. La recomendación, en este caso, es que los autónomos consulten con sus gestores y "miren el rendimiento neto que han tenido este año". "Alguien esta hablando sin saber los rendimientos netos que tiene. En España el rendimiento neto no llega a 15.000 euros y con eso la cotización les bajaría a todos aquellos autónomos" que perciban esa cantidad.

"Es más", ha agregado, "todo aquel autónomo cuyo rendimiento neto no llega a 20.400 euros al año va a pagar prácticamente igual o menos de lo que venía pagando ahora", ha subrayado. Ya en el caso de que llegaran "al entorno de 27,000 euros --prácticamente el 80% de autónomos no tienen esos rendimientos--, van a pagar como mucho 240 euros más en 2023", ha sostenido Amor.

Ya sobre las aclaraciones, el presidente de ATA ha señalado en primer lugar que es "una falacia decir que este sistema rompe la voluntariedad y elección" que tienen los autónomos porque, ha argumentado, "a día de hoy es falso que los autónomos tengan libertad de elección de base".

También ha considerado que es "hacer trampas" decir que un autónomo que gana 500 euros al mes "va a pagar un 33 % de cotización, 200 euros o 230 euros el año que viene" porque "prácticamente el 70% de los autónomos personas físicas que a día de hoy están en el RETA no cotizan doce meses". "Ese 70% cuyo rendimiento neto está en 7.200 euros o por debajo, tienen de media de cotización seis meses, es decir, no superan los seis meses de cotización. No se puede dividir el rendimiento neto por doce y calcular la cuota, cuando habría que dividir el rendimiento neto anual por los meses que están cotizando", ha explicado.

Así, ha ejemplificado, "si un autónomo gana 6.000 euros habría que dividirlo entre seis meses, y si lo haces le saldría a 1.000 euros al mes y si paga 230 estaría pagando un 23%".

SIN "BUROCRACIA O COMPLICACIÓN"

Finalmente, ha sostenido que "no es cierto que este sistema genere burocracia o complicación, al menos para el 80% de los autónomos". Al respecto, ha recomendado que ese 80% "con rendimientos netos iguales o por debajo a 20.400 euros" que "elijan la base por la que cotizan ahora, que son 294 euros" porque así "si el año le ha ido un poco peor" la Seguridad Social devolverá "la diferencia en el tramo que esté", pero si le va "un poco mejor" se encontraría "como mucho" con un "excedente de cotización que tuviera que pagar de 250 euros al año".

El representante de los trabajadores por cuenta propia ha apuntado también la idea de "lanzar un mensaje de tranquilidad" a todos los autónomos que tienen una cotización superior a los tramos establecidos y a las cuotas que se han establecido "porque van a poder seguir cotizando con esa cotización".

"Yo diría que con el sistema, el millón de autónomos societarios son los beneficiados porque uno de cada tres es societario y prácticamente entre el 60 y el 70% de ellos van a pagar menos de lo que están pagando hoy", ha concluido.