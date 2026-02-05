Hasta 14.500 afectados de la zona rural de Jerez por desalojos y aislamiento ante crecida del río Guadalete

Imagen de la barriada de La Corta en Jerez de la Frontera (Cádiz)inundada tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad. A 5 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha cifrado en más de 14.500 personas las afectadas en la zona rural del municipio por circunstancias de desalojos o aislamiento ante la crecida y desbordamiento que se espera que pueda sufrir el río Guadalete y el arroyo Salado por los desembalses controlados de agua que se están produciendo en los embalses de Arcos y Bornos y por el aporte de agua que le llega a este río de las lluvias que caen en Grazalema.

En una rueda de prensa desde el Cecop, la alcaldesa ha anunciado además el envío masivo de un mensaje Es-Alert para informar de las zonas afectadas por riesgo de inundación o de aislamiento, el cual "puede alargarse hasta un mes, en todo caso, mínimo una semana".

"Pedir a los vecinos que cuando reciban el mensaje Es-Alert, que actúen con carácter inmediato, es decir, que no se relajen, que no piensen que va para corto, sino que esto va para largo, que no estamos hablando de un aislamiento previsible de tres días o cuatro horas", ha advertido.

En cuanto al número de vecinos de las zonas rurales afectadas por estas situaciones, ha trasladado que afectadas por desalojos hay un total de 2.332 habitantes de nueve núcleos, de los cuales 900 ya habían sido evacuados en días posteriores. En concreto, pertenecen a La Ina, Rajamancera, La Corta, Las Pachecas, Cejos del Inglés, Greduela, Portal, Portalillo, Mesas del Corral en La Barca y Lomopardo.

Por otro lado, está previsto que sufran aislamiento los vecinos de San Isidro del Guadalete, El Torno, Torrecera, Majarromaque, y Nueva Jarilla por desbordamientos del río que impidan el acceso a estas poblaciones rurales, afectando con ello a una población de 7.159 personas de la zona rural.

A esto se suma, según ha explicado la alcaldesa, que un posible desbordamiento del arroyo Salado de Caulina en Estella del Marqués, puede generar el aislamiento de esta población y complicaciones en la A-2003, que la une con Jerez, dejando incomunicada además Magallanes, La Barca de la Florida, Cuartillos y Lomopardo, sumando otras 7.241 personas afectadas por aislamiento.

De esta manera, la alcaldesa ha resumido que "directa, indirectamente o en previsión, afectados por los desembalses de Arcos y de Bornos, hay un total de 14.500 personas de la zona rural", lo que supone "el 69% de la población rural".

"Como ustedes comprenderán, hicimos bien en ponernos en alerta, hicimos bien en elevar a dos el nivel de alerta de la ciudad, hicimos bien en trabajar de la mano del Cecop, hicimos bien en tender la mano a las distintas asociaciones y a los alcaldes y alcaldesas de la zona rural porque solamente juntos podemos afrontar una situación como esta.", ha expresado García-Pelayo.

Con todo ello ha asegurado que la "prioridad" es que en esta situación, "ninguna persona vulnerable, en sentido amplio, permanezca o se quede aislada", abundando que "una persona que no sufra vulnerabilidad puede vivir con el aislamiento durante los días que sean necesarios", reiterando que "nos preocupa enormemente" las personas mayores, mujeres que puedan estar embarazadas, personas con tratamientos médicos o "incluso que tengan que hacer un examen".

"No se debe relajar nadie y que hay que dar respuestas rápidas a este Es-Alert que se va a lanzar en un momento", ha apuntado.

La alcaldesa ha trasladado su agradecimiento "a todos los que se están volcando, no solamente a las administraciones", resaltando que "hoy ha sido impresionante" tras mandarse este jueves el primer Es-Alert de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En el pabellón de Chapín permanecen 202 personas desalojadas de sus viviendas, y el resto se encuentran reubicadas en otros emplazamientos públicos y privados como el hotel Ibis de Jerez o en casas de familiares y amigos.

En materia de salud ha informado de que se está trabajando con el planteamiento de "reforzar Jerez" con más ambulancias, en principio con una más, aunque Cruz Roja también va a aportar más ambulancias. Además, se está haciendo "un análisis territorio por territorio para dar una respuesta lo más a la carta posible", es decir, que "donde sea posible acceder, lógicamente los servicios seguirán prestando, y en otras circunstancias se irán valorando uno a uno para que los vecinos y vecinas no se sientan desatendidos".

García-Pelayo también ha indicado que ha hablado con Endesa de cara a poder afrontar cortes de suministro en las zonas que estén aisladas.