Un 25% de los gaditanos usan el transporte público diariamente frente a un 60% que usa vehículo privado o taxi

CÁDIZ, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 25% de la población gaditana utiliza transporte público para moverse diariamente mientras que un 60,3% utiliza vehículos privados, taxis y VTC para moverse diariamente. Por otra parte un 8,8% lo hace en moto, un 7,7% lo hace en vehículo compartido y un 3,7% en patinete o bici eléctrica.

Según los resultados de la 'Encuesta Social 2023. Consumo y sostenibilidad. Hábitos y actitudes de la población andaluza', publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y consultada por Europa Press, entre los motivos por los que no se usa el transporte público un 25,7% alega que no hay servicios acordes con sus horarios.

Por otra parte, un 24,1% no lo usa porque considera que otros medios de transportes son más rápidos, mientras que un 19,9% alega que no hay transportes públicos en su zona. Un 15,5% señala que no lo necesita, un 13,2% dice que están muy lejos de su itinerario y un 3,8% que tiene muchos trasbordos.

No obstante, un 21,7% se plantea reducir sus desplazamientos y adoptar modos de transporte más sostenibles como posibles cambios de hábitos para llevar a cabo un consumo más sostenible, mientras que un 19,3% afirma que no cambiaría ninguno de sus hábitos.

A nivel regional, el 60,5% de la población andaluza utiliza vehículos privados, taxis y VTC para moverse diariamente, siendo los hombres de entre 35 y 44 años los que más utilizan este tipo de medio de transporte (70,0% del total de hombres), al igual que el 72,2% de las personas cuyos ingresos mensuales en el hogar superan los 3.000 euros.

Es en zonas intermedias y rurales donde se registra el uso de este tipo de medio de transporte en mayor medida, con un 65,5% y un 65,1% respectivamente, frente al 55,2% de la población que reside en ciudades.