Hasta 35 personas sin hogar pernoctan en el centro facilitado por el Ayuntamiento de Cádiz por el temporal

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas en una de las jornadas de lluvia en Cádiz. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que la ciudad no ha registrado incidencias de consideración como consecuencia del temporal, así como que un total de 35 personas han pernoctado el centro Fermín Salvochea, que permanece operativo las 24 horas para personas sin hogar y se les facilitará comida en dos turnos a cargo del comedor social Virgen Poderosa. También han registrado lleno la pensión de la calle Soledad, el edificio municipal de la calle Setenil y la sede de Caballeros Hospitalarios, que han atendido a las personas sin hogar.

Según ha indicado en una nota, el alcalde, Bruno García, ha presidido a primera hora en el Ayuntamiento una reunión de coordinación para hacer un balance y un seguimiento de las medidas que se han puesto en marcha como consecuencia del temporal.

En este encuentro estaban presentes los concejales de las distintas delegaciones municipales implicadas, de las empresas Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz, y de la Policía Local, que han manifestado que durante la noche, madrugada y primeras horas de este miércoles no se han producido incidentes de consideración en la ciudad.

En concreto, la Policía Local ha trasladado ha habido varias incidencias durante la noche aunque todas de escasa entidad, como el aviso de una chapa con peligro de caída de una obra en Avenida Andalucía 33, una señal en la subida de la Plaza Madrid en el suelo y la tulipa de una farola de Entrecatedrales que cayó en el Campo del Sur, además de varios contenedores desplazados de su ubicación en varios puntos de la ciudad que fueron resueltas al trasladarlas al inspector de limpieza.

También se han producido cortes de alumbrado público en Fernández Ballesteros, plaza San Lorenzo del Puntal y Tolosa Latour y, dentro del Mercado Central cayeron unos fragmentos de pladur de escasa entidad, siendo acotado por el vigilante y quedando pendiente para su subsanación durante la mañana.

El Ayuntamiento ha señalado que durante la mañana se analizará cómo evoluciona la situación meteorológica y, si es favorable y no hay riesgos, se reanudará el servicio de limpieza y recogida de residuos que quedó interrumpido en la noche del martes, al igual que la prestación del servicio de parques y jardines, para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores del servicio y de la ciudadanía en general.

Asimismo, ha recordado que durante este miércoles permanecen cerrados los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre y las cubiertas, y distintos espacios culturales y de Juventud, mientras que los centros de Servicios Sociales de Isabel La Católica y Barriada de la Paz permanecen operativos para atender a los ciudadanos.

Por su parte, desde la delegación municipal de Urbanismo también se tomaron otra serie de medidas preventivas como la solicitud a la empresa encargada de las emergencias del acopio de materiales de apuntalado, acotado, vallado y otros. Esta empresa tiene desde este martes un retén permanente para atender los posibles daños que puedan producirse en la ciudad como consecuencia del temporal.

Además, se han colocado vallas perimetrales en edificios que pueden presentar problemas por algún tipo de desprendimiento y se está en contacto con fincas particulares en las que puede haber algún tipo de riesgo.