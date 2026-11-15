El 81% de los jóvenes de Cádiz sitúa los altos precios como primer problema de acceso a la vivienda, según encuesta

Archivo - Imagen de la movilización en Cádiz por una vivienda digna, impulsada por el Sindicato de Inquilinas. A 3 de octubre de 2026 en Cádiz (Andalucía, España) - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La situación de la vivienda, los precios demasiado altos y los bajos salarios o la inestabilidad se sitúan entre los principales problemas de los jóvenes gaditanos para acceder a una en un 81,3% y 58,7%, respectivamente, coincidiendo en estas cuestiones con los jóvenes del resto de las provincias andaluzas.

Según datos de la 'Encuesta Social 2026. Jóvenes andaluces. Realidades y transición a la vida adulta' publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y consultada por Europa Press, en menor medida se sitúa el que los requisitos para alquilar sean "excesivos", en un 14,8%; mientras que la falta de oferta, con un 11,7%, y las pocas ayudas públicas, en un 8,1%, son las otras problemáticas catalogadas por los gaditanos.

Preguntados sobre su percepción de emancipación, el 61,3% de los jóvenes gaditanos no se ve en ese punto, mientras que el resto, un 38,7% se considera emancipada. Además, hasta un 70,3% tiene como preferencia casarse, mientras que un 19,7% se plantea convivir con su pareja pero no casarse.

Esta misma encuesta expone que el 48,9% de los jóvenes gaditanos han considerado que su vida es mejor respecto a la que vivieron sus padres, mientras que un 26,2% la sitúa de forma similar a la de sus progenitores. Por contra, un 24,9% piensa que su vida ha empeorado. Así, el 63% de los gaditanos tiene el deseo de tener hijos, frente a un 10% que opta por no tenerlos.

A esto se suma que el 70,5% de los encuestados en la provincia de Cádiz piensa que es necesario salir de Andalucía para conseguir mejores oportunidades laborales, siendo además la provincia andaluza donde se califica más alta esta opción, hasta nueve puntos más que en Sevilla y 18 más que en Almería.

En esa misma línea, más de la mitad de los encuestados gaditanos, un 52,8%, entiende que un mayor nivel educativo no asegura un futuro laboral estable, frente al 42,7% que piensa lo contrario; y un 47,8% cree que en Andalucía no premia el talento y el esfuerzo, mientras que el 42% considera que sí.

Cádiz encabeza las cifras de búsqueda de empleo (14,7%) a nivel andaluz, al tiempo que registra la mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan ni se encuentran buscando empleo (4,5%).

En la misma encuesta se pregunta a los jóvenes sobre sus planes de residir próximamente fuera de Andalucía, respondiendo sin embargo un 79,9% de forma negativa. Un 10,8% sí se plantea abandonar la comunidad autónoma.

Respecto a las mayores metas o ilusiones de vida, el formar una familia propio es la opción más elegida por los jóvenes gaditanos, siendo la seccionada por un 47% de ellos, una cuestión que va en línea con tener una vivienda propia (43,2%) y tener un buen empleo (41,4%).

Viajar y disfrutar de la vida es la siguiente opción elegida como meta entre los gaditanos, en un 37,6%, seguido de sentirse bien con uno mismo (31,9%) y dedicarte a lo que te gusta (28,7%). Tener éxito y dinero ha sido elegida por un 20,9% de ellos, y ayudar a los demás por un 11,8%.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado los resultados de la 'Encuesta Social 2026. Jóvenes andaluces. Realidades y transición a la vida adulta', cuyos trabajos de campo se han llevado a cabo entre abril y julio de 2026 mediante la realización de más de 5.000 encuestas telefónicas y online a la población de 16 a 34 años de Andalucía.

El objetivo de esta encuesta es proporcionar información sobre cómo vive la juventud andaluza y cuáles son sus perspectivas de futuro, examinando elementos como el proceso de emancipación, la situación laboral, el acceso a la vivienda o la proyección familiar.