Archivo - Una persona compra lotería en una administración, en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo
CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de La Primitiva de este lunes ha dejado un boleto acertante de categoría especial (seis aciertos más reintegro) dotado con 10.925.401,24 euros y validado en Cádiz capital.
Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press, el boleto agraciado ha sido sellado en el despacho receptor número 21.175 de Cádiz, situado en el número 1 de la avenida Marconi.
Asimismo, en Cádiz capital se ha validado el único boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos más complementario), sellado en el despacho receptor número 21.060, ubicado en el número 12 de la avenida del Perú.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 8, 9, 17, 34, 43 y 48, con el 29 como complementario y el 0 como reintegro, mientras que el número del Joker ha sido el 6.436.393. La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.197.289 euros.