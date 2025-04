Un acertante gana 135.000 euros con el Eurojackpot de la ONCE en el Mercado de Abastos de Algeciras (Cádiz)

Jesús Pereira, vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte en la localidad.

Jesús Pereira, vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte en la localidad. - ONCE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El sorteo de este viernes del Eurojackpot de la ONCE ha dejado un premio de más de 135.000 euros en la plaza de Abastos de la localidad gaditana de Algeciras. El acertante se ha quedado a solos dos soles (números complementarios) de llevarse el bote que ofrece este juego y que ascendía a 86 millones de euros.

Se trata del único acertante en España en obtener un premio de tercera categoría del sorteo de este viernes, cuyo premio asciende a 135.563,70 euros, al acertar los cinco números de la combinación ganadora, según ha detallado la ONCE en una nota de prensa.

La suerte la ha dado Jesús Pereira, vendedor de la ONCE desde hace 22 años, aunque no sabe exactamente a quien al tratarse de una zona de mucho tránsito a las puertas del mercado principal de Algeciras. "Me alegro muchísimo por el que le haya tocado, ojala su hubiera llevado el bote de los 86 millones, pero 135.000 euros tampoco está mal una alegría como esa, seguro que le ha venido muy bien", ha expresado al saber que había dado el premio en su localidad.

Por su parte, el sorteo del Cuponazo del viernes ha repartido un premio de 40.000 euros respectivamente en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Vícar (Almería), y Almargen y Ronda, en la provincia de Málaga, otros 160.000 euros entre las tres provincias andaluzas.

Para el próximo martes, 29 de abril, Eurojackpot ofrece un bote de 98 millones de euros. Y para el próximo primer domingo de mayo, día 4, el Extra Día de la Madre de la ONCE ofrece un premio de 17 millones de euros y 99 premios de 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización promueve una política de juego responsable con sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'https://www.juegosonce.es/' y en establecimientos colaboradores autorizados.