Un acertante se lleva 120.000 euros al instante con un 'Rasca' de la ONCE en La Línea de la Concepción (Cádiz)

Alfonso Cantero, vendedor de la ONCE en el polígono el Zabal de La Línea de la Concepción (Cádiz) - ONCE

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado ganadora de un premio de 120.000 euros al instante con el 'Rasca de la Abeja Reina' de la ONCE, vendido en el polígono El Zabal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

En un comunicado, la ONCE ha detallado que el 'Rasca' premiado lo ha vendido Alfonso Cantero, cuponero de la ONCE desde 2010, en el citado polígono, quien se ha mostrado "muy contento" por repartir este premio.

"No me había pasado nunca pero ha sido precioso", ha manifestado a la entidad, asegurando que "conoce perfectamente" al premiado, de quien ha dicho es su "amigo desde el colegio". "Tras muchos años sin vernos, al trabajar en este polígono nos reencontramos, y desde entonces me compra cada día", ha contado.

Alfonso Cantero ha reconocido que "al principio" no se lo creía y que pensó que era "una de sus bromas", hasta que el acertando lo abrazó "llorando". "Ha sido un momento muy bonito", ha expresado este vendedor de la ONCE, que ha señalado que este premio le "anima a dar más alegrías, a gente tan querida como él".

El 'Rasca de la Abeja Reina' es el juego en el que por dos euros puedes llegar a ganar hasta 120.000 euros al instante. La dinámica consiste en descubrir el símbolo ganador del panel y hacer cinco jugadas, de tal forma que si coinciden los símbolos, se gana el premio. Además, si el símbolo es azul, se dobla la cantidad, según ha explicado la ONCE.