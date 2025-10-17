Adelante Andalucía exige a Moreno una "reconstrucción" del SAS, "transparencia" y que "no mienta" sobre los cribados

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), un "plan de reconstrucción" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como "transparencia" en relación a la crisis de los cribados de cáncer en la sanidad andaluza, de forma que, "al menos, no mienta" a la ciudadanía.

Son mensajes que el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha trasladado en una atención a medios ante el Hospital San Rafael de Cádiz, un centro "privado" de la empresa Pascual que es "al que el SAS deriva a las mujeres de Cádiz para que se hagan una mamografía", según ha indicado.

Así, José Ignacio García ha subrayado que Moreno "mintió a todas las mujeres andaluzas" cuando dijo en el Parlamento que no se derivaban mamografías desde la sanidad pública andaluza a la privada, "cuando hay cientos de miles de mamografías derivadas a la privada", ha aseverado.

Según ha abundado el portavoz de Adelante, el presidente de la Junta "está mintiendo sistemáticamente", porque también dijo que "un 90 o un 95%" de los fallos detectados procedían del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, cuando "eso es mentira" también, según ha remarcado para subrayar que "están saliendo casos en todas las provincias y comarcas de Andalucía, en todos los hospitales".

Otras "mentiras" del presidente de la Junta en esta crisis, según ha continuado relatando José Ignacio García, es que se ha llamado desde la Junta "a todas las mujeres afectadas", así como que lo sucedido era "una cosa puntual sólo del cribado de cáncer de mama", cuando posteriormente el Consejo de Gobierno ha presentado "un plan de choque para el cribado de cáncer de colón y para el de cáncer de cérvix", ha puesto de relieve.

"Y ahora nos pretenden convencer con una quinta mentira", la de que "esto se va a arreglar contratando a 65 radiólogos", según ha criticado también el portavoz de Adelante, que ha instado a la Junta a aclarar "a cuántos han contratado, porque, según los medios de comunicación, en el Hospital Virgen de Rocío, donde se centraba todo el gran problema, por ahora hay contratada media radióloga, a media jornada".

Para el portavoz de Adelante, el Gobierno andaluz está "gestionando esta crisis con dos grandes características", que son "la mentira y la incapacidad". Además, ha afeado al Ejecutivo de Moreno que "se creen que esto se soluciona cesando a una consejera de Salud" y sustituyéndola por "un señor --en referencia a Antonio Sanz-- que de gestión sanitaria no se le conoce que sepa nunca", aunque sí "de pasearse en coches oficiales desde los 18 años", según ha apostillado.

José Ignacio García ha agregado que la "gran característica" del nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias es ser "el hombre más leal a Moreno Bonilla", y servir de "escudero" del presidente de la Junta "para que esto no le roce".

EL "PROBLEMA" DE LAS DERIVACIONES "A LA PRIVADA"

Frente a ello, el portavoz de Adelante ha aseverado que "el problema es un modelo sanitario que lo que hace es derivar a la privada 3.700 millones de euros desde que gobierna" Juanma Moreno, que se dedica a "quitar recursos de la pública y derivarlos a la privada".

José Ignacio García ha concluido manifestando que "lo primero que tiene que hacer un gobierno es dar la cara y decir la verdad, no mentirnos" a los ciudadanos, y, en segundo lugar, "lo que haría falta es un plan de reconstrucción del Servicio Andaluz de Salud que pase por paralizar todo esa deriva de dinero público a la privada constantemente", y por "empezar a reforzar la pública" con "contrataciones, mejora de condiciones laborales" para "traer a todos esos profesionales sanitarios que se han tenido que ir de Andalucía o que están en la privada", para que "vuelvan a la pública".

El portavoz de Adelante ha advertido de que "ese no es el plan" de Juanma Moreno y Antonio Sanz, y ha concluido insistiendo en pedir al Gobierno andaluz "que no nos mientan, y que nos digan cuántas mamografías se han derivado a la privada", una cuestión por la que su grupo parlamentario ha registrado una pregunta escrita en la Cámara autonómica para que la Junta se la responda por escrito, según ha explicado, "ya que verbalmente lo que hacen es mentirnos", ha apostillado antes de emplazar también al Gobierno andaluz a aclarar "cuántos radiólogos han contratado en ese supuesto plan de choque que iban a hacer 'in extremis'" y de forma "urgente".

Junto a José Ignacio García, ha atendido a los medios el portavoz de Adelante Andalucía en Cádiz, David de la Cruz, quien se ha quejado de que "han pasado ya varias semanas" desde que se desencadenó esta crisis y aún "no sabemos cuántas mujeres hay afectadas ni en la provincia de Cádiz ni en la capital", una cifra que ha reclamado a la Junta. "Es momento de exigir transparencia", ha aseverado al respecto.