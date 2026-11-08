Adelante Andalucía llevará al Parlamento la "falta de personal" en las escuelas infantiles del Campo de Gibraltar

Archivo - La parlamentaria de Adelante Andalucía, Leticia Blanco, interviene en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía llevará al Parlamento autonómico la "falta de personal" de las escuelas infantiles del Campo de Gibraltar mediante una pregunta formulada a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP). La parlamentaria por Cádiz, Leticia Blanco, exigirá explicaciones a la Junta ante los problemas de personal denunciados por familias y trabajadoras desde el inicio del curso 2026/2027.

Blanco ha recordado en una nota que el arranque del curso escolar estuvo marcado por vacantes "no cubiertas" de personal técnico de Educación Infantil, cocina y limpieza, una "carencia" que ha motivado protestas en la comarca. En concreto, la diputada se ha referido a Tarifa, donde las familias integradas en la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) denuncian que "decenas de niños se quedan sin plaza", así como a Los Barrios, donde los centros Virgen de la Paz y Los Alcornocales sufren "agrupación de aulas". Según ha criticado, ante bajas por enfermedad del personal, "se llega a pedir a las familias que recojan a los menores ante la ausencia de personal de refuerzo".

En este sentido, Blanco ha advertido de que "no se puede normalizar que las familias vivan con la incertidumbre de si sus hijos podrán permanecer en el centro por falta de profesionales", al tiempo que ha rechazado que las trabajadoras sostengan el servicio "a costa de su propia sobrecarga laboral".

Asimismo, la parlamentaria de Adelante Andalucía ha respaldado las reivindicaciones del colectivo --compuesto en su mayoría por mujeres--, que reclama mejoras laborales, financiación adecuada y el refuerzo de las plantillas. Esta situación ha llevado a las profesionales del primer ciclo de Infantil en el Campo de Gibraltar a concentrarse ante los centros y a anunciar paros de dos horas para visibilizar sus demandas.

Asimismo, Blanco ha denunciado las "presiones" vertidas sobre trabajadoras antes de secunda los paros, a través de mensajes y llamadas en las que se advertía de posibles inspecciones por supuesta "falta" de permisos, a pesar de contar con la tramitación sindical. "Además de trabajar en condiciones de sobrecarga, se pretende obstaculizar su derecho a protestar para que se concentren en una media hora de desayuno, cuando todavía no han entrado los niños y que no hagan ruido y nadie las escuche", ha recriminado.

En este contexto, Adelante Andalucía ha advertido de que los problemas del Campo de Gibraltar no constituyen un hecho aislado, sino que "se reproducen en distintos puntos" de la comunidad. La formación ha cuestionado el modelo educativo de la Junta y ha sostenido que la gratuidad del ciclo de cero a tres años anunciada por el Gobierno andaluz "no garantiza una red pública suficiente ni condiciones dignas". "¿De qué sirve anunciar plazas gratuitas si familias se quedan fuera y faltan profesionales? Se necesita financiación y recursos, no vender avances que no se sostienen con medios públicos", ha zanjado la parlamentaria.