Adelante Andalucía presenta una lista para que "la voz andaluza se escuche en Madrid"

CÁDIZ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado este martes en Cádiz una lista para que "la voz andaluza se escuche en Madrid", tal como ha manifestado la candidata del partido andaluz de izquierda por la provincia de Cádiz, Pilar González.

Acompañada por Teresa Rodríguez, José María González Kichi, Antonio Manuel y militantes de la formación andaluza, ha explicado que "estamos aquí porque estamos convencidos de la necesidad de una voz andaluza en el Congreso de los diputados, de una voz andaluza donde se toman las decisiones para el reparto de poder y el reparto de la riqueza". "Sin voz no existimos y hace demasiado tiempo que no se escucha una voz andaluza en el Congreso de los diputados", según ha recogido la formación en un comunicado.

En esta línea, la candidata de Adelante Andalucía ha recordado que "sin voz, los diez barrios más pobres de los quince del Estado, no existen; sin voz en el Congreso, no se hablan de las seis ciudades con menor esperanza de vida, que son andaluzas; sin una voz andaluza, no se hablan de los doce municipios con mayor tasa de paro del conjunto del Estado; sin una voz andaluza, no se hablan de que uno de cada tres andaluces está en riesgo de exclusión y que tenemos la tasa de pobreza más alta de Europa, aquí en Andalucía. Sin un partido andaluz que hable de las cosas de Andalucía, no existe, no es visible, no cuenta a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana".

Así las cosas, "queremos ir a Madrid a hablar de la gente de Andalucía, para hablar de Airbus, de una reindustrialización sostenible, para hablar de agricultura ecológica, para hablar de trenes, pues tenemos el mayor número de ciudades de más de 80.000 habitantes sin tren del conjunto del Estado, para que hablar de que los fondos europeos se repartan con criterios de equidad, justamente para esa reindustrialización".

Es por ello que, "hemos hecho una lista de las mejores que se presentan", ha asegurado González. Así, Adelante Andalucía presenta una lista, compuesta por personas del conjunto de Andalucía, activistas y referentes como Teresa Rodríguez y José María González, Rosario Casas, 'Charuqui', la voz de Airbus Puerto Real; Rubén Castillo, profesor de la educación pública del Campo de Gibraltar, Cristina Hernández, militante de Adelante Andalucía Sevilla, José Camacho, activista cultural del ceceo, porque "queremos sacudirnos los complejos y cecear en el Congreso, porque queremos que un académico de la RAE que dijo que no pondría nunca una presentadora ceceante, pueda escuchar a un diputado ceceante".

Le siguen Pamela Palenciano, que es una referente del feminismo y de la lucha contra la violencia de género, "ahora que el feminismo es una trinchera frente a la derecha y a la ultraderecha, donde la violencia de género existe, le ponemos nombre y tiene además número y género" y cierra la lista, Antonio Manuel, un activista cultural en Andalucía, profesor, escritor y compositor. "Es un honor y una alegría compartir la lista con este equipo de personas".

Por su parte, José María González ha destacado que "si es importante llevar la voz de Andalucía a Madrid, tenemos la oportunidad de llevar a Cádiz y toda su provincia al Congreso y colocar una agenda gaditana en Madrid" y, en esta línea, González ha desgranado los problemas de la Bahía de Cádiz, la campiña de Jerez, la Costa Noroeste, el Campo de Gibraltar, la Janda y la Sierra, frente a "los silencios vergonzantes de los 61 diputados andaluces".