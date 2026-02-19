Adelante Andalucía propone un tranvía para el Campo de Gibraltar para mejorar la movilidad de su población

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una reunión de trabajo en Algeciras - ADELANTE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido como propuesta "fundamental e imprescindible" la puesta en marcha de un tranvía metropolitano que conecte toda la Bahía de Algeciras en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar que sirva para mejorar la movilidad de la población además de ser una cuestión "ecologista, de salud y de medio ambiente".

"Estamos hablando de más de 300.000 personas, de un Producto Interior Bruto enorme, de trabajadores y trabajadoras de multitud de industrias y de la necesidad de descongestionar las carreteras", ha expresado José Ignacio García en palabras recogidas por Adelante en una nota.

Tal y como ha trasladado, "es fundamental que todas las administraciones, me da igual el color político, lleguen a un acuerdo cuanto antes para poner un tranvía que una Algeciras con los barrios de San Roque y La Línea".

En este sentido, ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas que concurrirán a las próximas elecciones andaluzas para que "todos los partidos se mojen y adquieran un compromiso claro para resolver el problema histórico de falta de tren que tiene el Campo de Gibraltar".

El responsable de Adelante Andalucía ha calificado además de "falta de respeto" y "auténtico insulto" la exclusión de La Línea de la Concepción del estudio de viabilidad para la conexión ferroviaria entre la Bahía de Algeciras y Málaga, denunciando que haya "determinadas zonas de Andalucía que siempre sean tratadas como ciudadanía de tercera".

"Eso se tiene que acabar", ha subrayado García durante una jornada de trabajo en el Campo de Gibraltar, donde ha mantenido reuniones con distintos colectivos sociales y profesionales y ha participado en una asamblea abierta de precampaña en La Línea de la Concepción.

Durante la mañana, se ha reunido con profesorado de la Escuela de Ingeniería de la UCA en Algeciras para abordar la situación de la movilidad en la comarca y denunciar que el Campo de Gibraltar "no puede seguir siendo ciudadanía de segunda", una realidad que, a su juicio, "se refleja especialmente en las carencias de transporte público".

Asimismo, ha enumerado tres prioridades de su formación, como son, además de la creación de un tranvía metropolitano en la Bahía de Algeciras, la mejora de las conexiones ferroviarias con Málaga y entre las dos bahías y la modernización "definitiva" de la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras, al que ha definido como "el principal puerto de Europa", para acabar con "más de 100 años de retraso".

"Desde Adelante Andalucía, vamos a tener una obsesión en esta campaña electoral: el tranvía metropolitano de la Junta de Andalucía que una a todos los pueblos de la Bahía de Algeciras. Esperamos que el resto de partidos se posicionen y que haya unidad para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de La Línea y de Algeciras", ha concluido.