Adelante Andalucía reclama un transporte público "digno" para "acabar con el aislamiento" de la Sierra de Cádiz

Alejandro Gutiérrez (c), candidato número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados, en un acto de campaña en Algodonales. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALGODONALES (CÁDIZ(, 16 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha visitado este lunes el municipio de Algodonales, en la Sierra de Cádiz, para denunciar "las graves carencias" de transporte público que sufren los pueblos de la comarca y reclamar un modelo de movilidad que garantice el derecho de sus vecinos y vecinas a desplazarse "en condiciones dignas".

Alejandro Gutiérrez, candidato número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados en las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha señalado que la Sierra de Cádiz "lleva demasiado tiempo sufriendo un aislamiento que condiciona la vida de sus vecinos y vecinas".

"Tenemos municipios con conexiones de autobús escasas, horarios que no se adaptan a las necesidades de trabajadores y estudiantes y dificultades incluso para acudir a una consulta médica", ha lamentado.

Gutiérrez ha puesto como ejemplo la situación de Algodonales, cuya comunicación con el resto de la provincia depende exclusivamente del autobús interurbano al carecer de estación de tren. Una situación que se agrava por "las limitadas frecuencias, la concentración de servicios en determinados corredores y la reducción de expediciones durante los fines de semana".

"No podemos normalizar que vivir en un pueblo de la Sierra signifique tener más dificultades para estudiar, trabajar, acudir al médico o realizar cualquier gestión. La movilidad no puede depender de tener un coche particular. Tenemos que garantizar que cualquier persona, viva donde viva, pueda desplazarse con facilidad", ha defendido.

En este sentido, ha recordado que el problema afecta al conjunto de la comarca y ha puesto especial atención en municipios como Ubrique, donde desplazarse hasta el hospital de Villamartín puede convertirse "en una auténtica odisea", así como en localidades como Benaocaz, Villaluenga del Rosario o Grazalema, que necesitan conexiones "mucho mejores" con el resto de la Sierra y la provincia.

Desde Adelante Andalucía han defendido que el transporte público "es un derecho, no un privilegio" y por eso han impulsado la campaña 'Un autobús por derecho' para reclamar "más líneas, mejores horarios y conexiones que respondan de verdad a las necesidades de la población".

La formación ha considerado "imprescindible" que las administraciones pongan en marcha una planificación integral del transporte público en la Sierra de Cádiz, que contemple "conexiones eficaces" entre municipios, servicios adaptados a los horarios laborales y educativos y frecuencias suficientes para garantizar también los desplazamientos durante los fines de semana.

Adelante Andalucía ha defendido, además, la recuperación del ferrocarril como "una apuesta estratégica" para mejorar las comunicaciones de la comarca y vertebrar el territorio.

Entre sus propuestas se encuentran la puesta en marcha de un servicio de Cercanías entre Arcos y Jerez, la recuperación de la línea ferroviaria Jerez-Almargen y el avance en el desdoblamiento Arcos-Antequera, en colaboración con la Junta de Andalucía.

El candidato ha insistido en que "las deficiencias de movilidad no solo afectan a la vida cotidiana, sino que también suponen un freno para el desarrollo económico y la creación de empleo en la Sierra".

"No podemos hablar de desarrollo económico si trabajadores y trabajadoras tienen dificultades para llegar a sus puestos de trabajo. Las comunicaciones son fundamentales para fijar población, generar oportunidades y garantizar que nuestros pueblos tengan futuro", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado la situación de Ubrique, donde el sector de la piel y la marroquinería, uno de los principales motores económicos de la comarca, necesita "mejores comunicaciones y alternativas de transporte público" que faciliten los desplazamientos hasta el Polígono de la Piel.

"Necesitamos un transporte público que conecte también los centros de trabajo y las zonas industriales. No tiene sentido que defendamos nuestra industria y nuestro empleo mientras quienes trabajan en ella tienen dificultades para llegar a sus puestos de trabajo", ha insistido.

Por último, Adelante Andalucía ha reclamado que las políticas de movilidad dejen de diseñarse exclusivamente pensando en quienes disponen de vehículo privado y tengan en cuenta especialmente las necesidades de las personas mayores, la juventud, los estudiantes y las familias trabajadoras.

"La Sierra de Cádiz no puede seguir siendo una comarca de segunda en materia de comunicaciones. Queremos pueblos vivos, con servicios públicos, oportunidades y futuro, y para eso necesitamos un transporte público que conecte nuestros municipios, que facilite la vida de la gente y que permita vivir y trabajar en nuestros pueblos sin que la falta de movilidad sea un obstáculo", ha concluido Alejandro Gutiérrez.