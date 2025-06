Adelante Andalucía ve "en peligro" a los vecinos de Rota y Morón por el uso de las bases "contra el pueblo palestino"

ROTA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este viernes que "los vecinos de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) están ahora en peligro" porque las bases militares ubicadas en dichos términos municipales "se convierten en un objetivo militar" en el marco de "la ofensiva del Estado de Israel contra el pueblo palestino".

Así lo ha manifestado el portavoz de Adelante en una comparecencia frente a la Base Naval de Rota junto a compañeros de la formación andalucista de izquierdas para mostrar su "más firme rechazo a la implicación" de dichas bases militares en el referido conflicto.

"El Gobierno ha confirmado que estas bases en territorio andaluz están siendo utilizadas por Estados Unidos en una campaña que tiene como objetivo declarado eliminar a la población palestina, y esto convierte a nuestra tierra en cómplice involuntaria del genocidio que está ejecutando el Estado terrorista de Israel", ha afirmado García, según ha explicado Adelante en una nota.

Además, el portavoz del partido andalucista ha alertado del riesgo, a su juicio, que implica esta situación para la población local, y ha calificado de "barbaridad" que infraestructuras situadas en suelo andaluz estén participando en operaciones que "masacran a la población palestina y amenazan la paz en Oriente Medio".

Para García, "es un ataque a la soberanía del pueblo andaluz y una agresión directa al sentir mayoritario de nuestra tierra, que es un territorio de paz".

Asimismo, el dirigente de Adelante ha exigido una "respuesta inmediata" y un "posicionamiento claro" por parte del PSOE y el PP.

"¿De verdad les parece bien que el territorio de Andalucía se utilice para la campaña genocida del Estado de Israel?", ha preguntado.

En este sentido, Adelante Andalucía ha anunciado que presentará varias iniciativas parlamentarias para exigir "transparencia y responsabilidades" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), al tiempo que ha criticado que, "mientras el otro día le hablaba del genocidio de Israel, él se reía en el pleno, supongo que le parece gracioso lo que están haciendo con la población palestina", ha denunciado.

"Ahora es que nos ponen a nosotros, a los andaluces y andaluzas, como cómplices", ha criticado José Ignacio García, que ha exigido "transparencia total sobre las actividades militares en las bases andaluzas".

"La ciudadanía debería saber qué está pasando aquí dentro. Andalucía no debería nunca ser utilizada en la campaña genocida del Estado de Israel con el apoyo de Estados Unidos", ha abundado el portavoz de Adelante, que ha concluido opinando que la base de Rota "no debería existir", y el citado municipio gaditano "debería ser un territorio de futuro, de cooperación, de industria civil, no una plataforma para la guerra", ha zanjado.