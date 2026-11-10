Adelante Andalucía prevé que sus diputados "van a ser determinantes" el 29N: "Vamos a condicionar al gobierno de turno"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la candidata de la formación en Cádiz para el Congreso, María Sánchez. - ADELANTE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado confiado en "pararle los pies a la derecha y a la extrema derecha" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Los votos determinantes van a ser los de los diputados de Adelante que se van a sentar con el gobierno de turno y ahora vamos a negociar y ahora vamos a pedir cosas para Andalucía", ha afirmado este martes en la presentación del programa electoral de la formación en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En esta línea, ha subrayado que desde Adelante "van a condicionar política en vivienda, en transporte en educación o creando supermercados públicos". "Igual que Junts ha negociado para una minoría de Cataluña, Adelante negociaría para la clase trabajadora y para Andalucía", ha señalado.

Según un sondeo de intención de voto realizada por GAD3 que publica este martes el diario ABC, Adelante obtendría tres escaños en las próximas elecciones generales, las primeras a las que se presenta el partido en las ocho provincias andaluzas.

En paralelo, García se ha mostrado "orgulloso" por la ausencia de sus diputados en el Pleno del Parlamento de este miércoles 11 de noviembre, en señal de apoyo a la huelga general convocada ese día.

"Adelante Andalucía va a estar con la huelga general, peleando el derecho a la vivienda y peleando los derechos laborales", ha remarcado.