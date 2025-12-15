Adelante califica como "propaganda vacía" del PP el acto de primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en Cádiz. ARCHIVO. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado de "propaganda vacía" del Partido Popular el acto de colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, al que ha asistido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseverando que el PP "tiene la costumbre de hacer el anuncio del anuncio del reanuncio pero en realidad no hace absolutamente nada".

En declaraciones a los medios en el solar donde se prevé construir el nuevo hospital de Cádiz, José Ignacio García ha afirmado que este acto "consiste básicamente en quitar cuatro jaramagos y poner un cartel maravilloso que acabará como el cartel del Hospital de Cádiz, descolorido, cogiendo polvo y sin servir para absolutamente nada".

Al respecto del segundo hospital de Cádiz, un proyecto anunciado y que está pendiente de firmar el convenio entre las partes intervinientes --Zona Franca, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz--, el portavoz de Adelante ha señalado que este proyecto es "un ejemplo máximo" de ese incumplimiento, donde "seguimos sin ver ya no la primera piedra, porque no queremos más primeras piedras, queremos la segunda, la tercera, la cuarta y a ver si un día hay una pared incluso".

"Esto es una obra y un magnífico ejemplo del Cádiz, ciudad olvidada. El Cádiz olvidado por la Junta de Andalucía día sí, día también", ha criticado, al recordar que han pasado "casi tres meses desde que anunciaron a bombo y platillo que Zona Franca cedía el suelo y que todo estaba hecho", advirtiendo que "la realidad es que no hay convenio firmado, ni se ha hecho público el Plan Funcional".

Tal y como ha dicho, "no nos creemos la política del Partido Popular y del señor Moreno Bonilla porque no es creible, porque hemos visto cómo hace ocho años había aquí una pancarta con todos los lideres del Partido Popular en la provincia de Cadiz diciendo que 'Juanma lo haría' y ocho años después Juanma no lo ha hecho".

Así, ha apuntado que en los presupuestos para 2026 "solo aparecen diez millones de euros", una cantidad que "no cubre ni un tercio del coste del contrato de redacción de los proyectos básicos, de ejecución y de dirección de obra" del nuevo hospital.

El portavoz de Adelante ha considerado que el presidente andaluz "no es coherente" porque "no cumple". "Hoy va a anunciar que 'Juanma lo haría' y no es verdad" sobre la Ciudad de la Justicia de Cádiz, asegurando que "hay cuestiones básicas con las que el Partido Popular está maltratando a la ciudad de Cádiz", en referencia a la sanidad pública.

Todo ello ocurre, ha señalado, mientras el Gobierno de Moreno "desmantela la sanidad pública en la ciudad", recordando que "no se sabe nada del anuncio del anuncio del reanuncio de las obras del Centro de Salud del Mentidero, justo al lado de donde han abierto una clínica privada, algo que resume muy bien la política sanitaria del PP".

Por todo ello, Adelante Andalucía ha defendido que sus enmiendas a los presupuestos son "una herramienta para exigir inversiones reales, plazos concretos y compromisos firmes con Cádiz", y ha advertido de que seguirá denunciando "el abandono, los anuncios vacíos y el deterioro de los servicios públicos que está impulsando el PP en Andalucía".