Adelante exige un nuevo modelo de financiación que repare "el maltrato histórico" a Andalucía y rechaza la ordinalidad

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este viernes - ADELANTE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido este viernes un nuevo modelo de financiación que "arregle y repare el maltrato histórico" que ha sufrido esta comunidad autónoma durante años y ha rechazado el principio de ordinalidad, que supone que las comunidades más ricas reciban "más dinero" y las más pobres, "menos dinero".

En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), José Ignacio García ha querido dejar claro que su partido no aceptará "ningún sistema de financiación autonómica que no respete Andalucía", una comunidad que está "infrafinanciada y maltratada" con el modelo actualmente vigente y que han mantenido los gobiernos del PP y del PSOE.

Ha añadido que tampoco aceptarán un "principio de ordinalidad que es injusto, de derecha y se resume muy fácilmente: los más ricos reciben más dinero y los más pobres reciben menos dinero".

"Cuando todas esas empresas que levantan los trabajadores y trabajadoras andaluzas coticen en Andalucía, hablamos de ordinalidad", ha señalado José Ignacio García.

"Lo haga el gobierno que lo haga y lo presente el presidente o el líder del partido que lo presente, me da igual, el principio de ordinalidad es que los ricos reciben más y los pobres recibimos menos, y eso, de toda la vida, es injusto y de derecha, así de simple", ha sentenciado.

Ha señalado que ante la reforma de la financiación autonómica, la "voz" de Andalucía, comunidad más poblada de España, tiene que contar.

"Nosotros no queremos siempre salir perdiendo y es que, otra vez, con este sistema de financiación autonómica, vamos a salir perdiendo", ha augurado García sobre la propuesta de reforma que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto este viernes sobre la mesa.

También se ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que ha acusado de estar pidiendo "más dinero con una mano", para dárselo con la otra a las empresas de sanidad "privada".

"Necesitamos que se acabe el maltrato para Andalucía, que esta comunidad esté financiada en condiciones y que ese dinero vaya para los servicios públicos, no para los negocios y chiringuitos de nadie", ha agregado el portavoz del grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento.