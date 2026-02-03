Adelante exige saber "hasta el último céntimo" del dinero europeo para reformar la alta velocidad Sevilla-Madrid

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha exigido este martes "una auditoría y que se sepa hasta el último céntimo" de los 111 millones que la Comisión Europea destinó a la reparación de la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid tras considerar que se encontraba obsoleta.

En una atención a medios en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), García se ha preguntado "qué ha pasado con ese dinero" al tiempo que ha planteado la hipótesis de que "se lo hayan estado llevando las subcontratas" y que esa gestión del dinero público para renovar una infraestructura "no vaya a ser que esté detrás del accidente".

"Nos parece alucinante que desde el año 2023 la Comisión Europea esté diciendo por escrito al Estado español que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía está obsoleta", ha explicado García, quien seguidamente se ha preguntado "ahora cómo se lo explicamos a los víctimas", en referencia al accidente de Adamuz del día 18 de enero con 46 víctimas mortales y que tuvo lugar en Córdoba dentro del tramo de alta velocidad Sevilla-Madrid.

"Queremos que se sepa qué ha pasado con ese dinero", ha sostenido García, quien se ha preguntado por el papel desempeñado en el accidente ferroviario por "esas multinacionales de turno", de las que se ha cuestionado su modelo laboral, por cuanto ha esgrimido que "explotan a los trabajadores por un lado", además de concluir que "no hacen su trabajo" como adjudicatarios de obra pública y "cobrando de lo público" por ello.

El candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas en el primer semestre de este año ha insistido en cuestionarse "qué ha pasado con ese dinero" por cuanto "desde el año 2023 se dijera que esa línea está obsoleta y no se haya hecho nada".