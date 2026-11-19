El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha presentado este jueves su propuesta de crear una red de supermercados públicos en la comunidad tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La iniciativa tiene como objetivos que las familias andaluzas "puedan comprar alimentos de primera necesidad a un precio justo" y que los agricultores y ganaderas "reciban beneficios justos debido a la eliminación de intermediarios en la cadena".

La iniciativa ha sido presentada en Algeciras (Cádiz) por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la diputada por Cádiz, Leti Blanco. La formación ha destacado la importancia de esta propuesta en un contexto en el que el precio de la compra "ha subido un 40% en los últimos cinco años, subida que no se corresponde a la de los salarios".

"Si tenemos una escuela pública para el derecho a la educación, tenemos una sanidad pública para el derecho a la salud, ¿por qué no tenemos una red de supermercados públicos para el derecho a la alimentación?", ha señalado García.

Desde Adelante han asegurado que esta medida "beneficiaría a familias y también a agricultores y ganaderos del territorio, pues fomentaría cadenas cortes de distribución, disminución de la huella de carbono y la eliminación de intermediarios, lo que traería precios y beneficios más justos para ambos grupos".

"Creemos que se pueden empezar experiencias piloto por todo el territorio, desde lo público que, además, por el hecho de la oferta y la demanda, lo que harían es bajar los precios de los supermercados privados. Porque si hay una línea de productos mucho más asequibles, facilitaríamos que se bajaran los precios", ha explicado García.

"Creo que ningún partido político debería poder dormir tranquilo si hay niños en Andalucía que no pueden comer pescado o que no pueden comer alimentos frescos o que no pueden comer fruta y verduras porque su familia no puede pagarlos. Eso es insostenible", ha concluido.