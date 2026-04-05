Adelante propone un plan extraordinario de infraestructura para el medio rural con especial incidencia en Cádiz

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una visita a Grazalema (Cádiz). - ADELANTE ANDALUCÍA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado la puesta en marcha de una propuesta de plan extraordinario de infraestructuras para el medio rural andaluz, con especial atención a comarcas como la Sierra de Cádiz y la Sierra de Ronda, afectadas en los últimos meses por cortes de carreteras, interrupciones del suministro eléctrico y obras paralizadas.

Según ha informado Adelante Andalucía en una nota, el portavoz de la formación ha realizado este anuncio durante una visita a la Sierra de Grazalema, desde donde ha lanzado un doble llamamiento. Por un lado, "al pueblo andaluz le decimos que venga, que estas comarcas son maravillosas, que están preciosas, que hay mil planes que hacer y que, además, necesitan de nuestro apoyo". Por otro, "los vecinos lo han pasado mal y el pueblo andaluz puede echar una mano".

Asimismo, García ha señalado que la situación actual de estas zonas "es dura porque las infraestructuras están fallando". Además, ha asegurado que "hay decenas de carreteras cortadas, obras que no se están haciendo y cortes de luz, y esto es responsabilidad de los gobiernos que no están cumpliendo".

En este sentido, García se ha comprometido a que Adelante Andalucía defienda en las próximas elecciones un plan extraordinario de infraestructuras rurales orientado a la prevención y el mantenimiento continuo. "Está muy bien actuar en emergencias, pero lo importante es trabajar cuando hace buen tiempo, cuando no hay temporales, para que las infraestructuras estén preparadas y no haya que lamentar daños".

Por otra parte, el portavoz ha criticado que "al Partido Popular y a Moreno Bonilla solo le preocupa las infraestructuras que dependen del Gobierno central", mientras que desde Adelante se muestran preocupados por todas las infraestructuras, "dependan del PSOE o del PP, porque son derechos de la ciudadanía".

Igualmente, García ha insistido en que estas comarcas "no son un decorado para el turismo, sino territorios donde viven ciudadanos de primera que necesitan los mismos derechos que cualquiera". Además, ha recordado que muchas personas deben desplazarse a Ronda, Villamartín, Jerez o la Costa del Sol para trabajar o acceder a servicios esenciales, por lo que "es fundamental que las carreteras estén en condiciones porque se están jugando la vida".

Por el último, el candidato de Adelante Andalucía ha concluido pidiendo al Gobierno andaluz que "deje el politiqueo y se centre en lo urgente como garantizar infraestructuras dignas y seguras para la sierra de Cádiz, la sierra de Ronda y todo el medio rural andaluz".