Presidenta de Diputación de Cádiz destaca la "buena gestión" durante las borrascas y reconoce que "se pasó mal"

Archivo - La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, en Ubrique comprobando los desperfectos ocasionados por las borrascas Leonardo y Marta. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha manifestado que durante los días que azotaron varias borrascas a la provincia causando graves daños "se ha pasado mal, pero te quedas con la respuesta dada por todas las administraciones dando la cara con todos los alcaldes y con que se ha hecho una buena gestión".

"Se ha pasado mal porque empatizas y te pones en el lugar de la gente y de los propios alcaldes y, por ejemplo, recuerdo como de los peores días el miércoles el 2 de febrero, con la mayor tromba de agua de madrugada, y hablando con el alcalde de Torre Alháquime el municipio se quedó sin luz e incomunicado, ya no podía hablar siquiera por teléfono con él sabiendo que tenía dos personas electrodependientes en el pueblo y estaba sin luz", ha rememorado en una entrevista a Europa Press.

La presidenta de la Diputación recuerda que tuvieron que llamar a la cooperativa de la luz de Olvera, que es quien suministra la luz a Torre Alháquime y no podían pasar el generador eléctrico por la carretera, una situación muy complicada".

No obstante, también se queda con "la coordinación entre instituciones, con ver cómo respondían las brigadas de carreteras de la Diputación y los Bomberos, con el trabajo en los puestos de mando avanzado del servicio de emergencias de Andalucía para tomar decisiones con rapidez para proteger a la gente y poner soluciones evitando daños mayores".

"Fue duro, se sufrió porque no sabía qué iba a pasar pero por otro lado también es muy satisfactorio ver que se evitaron esos daños personales y que sirvió esa colaboración y ese trabajo en el equipo de las administraciones que estuvieron ahí dando la cara para todos los alcaldes".

CINCO MILLONES EN ACTUACIONES DE EMERGENCIAS

Por otra parte, como consecuencia de los daños provocados por las borrascas, la presidenta ha indicado que se ha hecho un plan de emergencia, con algo más de cinco millones de euros, para actuar, a través de subvenciones nominativas excepcionales a los ayuntamientos, en ocho municipios donde los expertos han identificado puntos que reforzar para evitar desprendimientos futuros.

En este sentido, ha explicado que se debe a que se ha hecho con una empresa especializada un estudio geológico de la provincia para ver la situación y valorar los daños tras el tren de temporales. Fruto de esa evaluación técnica hay actuaciones se han visto por parte de los técnicos que son "importantes" hacer.

Las poblaciones que requieren intervención son Ubrique, Zahara de la Sierra, Benaocaz, Benamahoma, Alcalá de los Gazules, Prado del Rey, Villaluenga y Setenil de las Bodegas. En total, serán 15 actuaciones, de las cuales tres se realizarán en Ubrique y otras tres Benamahoma, dos en Zahara, Prado del Rey y Setenil y una Alcalá, Benaocaz y Villaluenga.